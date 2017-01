Rafael Nadal mot Roger Federer i Grand Slam-finale. Hvilket år er vi egentlig i?

30-årige Nadal og 35 år gamle Roger Federer dominerte tennissporten mellom 2004 og 2010.

Nå møtes de i det som mange kaller en drømmefinale i Australian Open.

– Det er som å sette seg i en tidsmaskin og skru tiden ti år tilbake, sier Eurosport-kommentator Christer Francke.

– Jeg tror det er siste gang vi ser disse to i en Grand Slam-finale sammen.

Kall det gjerne «Clash of the Titans».

Det er første gang de to legendene møtes i en Grand Slam-finale siden 2011, i French Open.

Nadal jakter sin 15. Grand Slam-tittel, mens Nadal har 17 fra før. Grand Slam er de fire største turneringene i tennis: Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open. Det er niende gang disse to møtes i en slik turnering.

– Jeg hadde aldri drøm t om at jeg skulle komme tilbake til Australian Open-finalen, sa Nadal.

Like etter sa han:

– Trolig hadde ingen av oss tenkt at vi ville være der igjen.

De har møttes 34 ganger, og Nadal leder så mye som 23-11 totalt og 9-2 i Grand Slam-turneringer.

Federer slo landsmannen Stan Wawrinka i fem sett i torsdagens første semifinale, mens Nadal vant over bulgarske Grigor Dimitrov Nadal vant 6-3, 5-7, 7-6 (7-5), 6-7 (3-7) og 6-4.

Federer får altså fordelen av ett døgns ekstra hvile før finalen. Han tilbrakte dessuten nesten to timer mindre på banen i sin semifinale enn Nadal.

– I mine øyne er Nadal favoritt. Ikke minst etter semifinalen som er noe av det råeste jeg har sett av ham siden han vant French Open i 2014, sier Christer Francke.

– Det er vilt godt. Jeg er imponert over at han forsatt er så sterk i de lange kampene. Ikke det at han er så gammel, men fordi han har kjørt kroppen sin så hardt.

Det er en rekke klassiske møter mellom de to. I 2005 møttes de første gang i Grand Slam, nærmere bestemt semifinalen i French Open. Nadal vant og tok sin første tittel.

Siden har de blitt eldre, begge har slitt med skader og de fleste fryktet nok at vi aldri mer ville se dem sammen i en Grand Slam-finale. Derfor er dette en stor begivenhet for tennissporten, dagen etter at Williams-søstrene har møttes i kvinne-finalen.

Både Federer og Nadal har bygd seg opp igjen etter skademareritt i 2016.

De holdt de to topp-plassene på rankingen fra juli 2004 til august 2009, da Nadal falt ned til 3. plass.

Fram til Novak Djokovic for alvor overtok hegemoniet i 2011, hadde det handlet om Federer og Nadal i mange år. Bare én av Federers Grand Slam-titler har kommet etter 2010.

En av de mest minnerike kampene mellom Federer og Nadal var Wimbledon-finalen i 2008, regnet som en av de største tennis-matchene i historien.