Dopingtatt tennisstjerne skylder på morens kreftmedisin

Tidligere verdensfemmer Sara Errani (30) er utestengt for doping. Hun mener det skyldes morens medisin mot brystkreft.

– Jeg har ikke gjort noe feil, sier den italienske tennisstjernen i en uttalelse.

Utestengningen gjelder for to måneder. Det skyldes at en urinprøve hun avga i februar vise spor av letrozol, som blant finnes i medisin mot brystkreft.

Errani bedyrer sin uskyld og sier at hun ikke har tatt stoffet bevisst. Hun var på sitt beste nummer fem i verden. Italieneren har store meritter som ni WTA-titler og finale i French Open 2012, samt fire Grand Slam-titler i double. Nå er hun bare nummer 98.

Hennes forklaring går ut på at hun må ha fått i seg moren kreftmedisin Femara, som inneholder letrozol, gjennom mat i hjemmet.

Utestengningen gjelder fra 3. august til 2. oktober. Det internasjonale tennisforbundet, som avsa dommen, har også bestemt at hennes resultater fra 16. februar til 7. juni skal strykes, og at hun skal miste prispengene fra denne perioden.

I uttalelsen skriver Errani blant annet:

– Dette stoffet er en medisin som min mamma har brukt daglig siden 2012 i forbindelse med brystkreft, og det finnes derfor i huset som jeg bor i akkurat nå.

– Jeg har forklart i detalj om alle omstendigheter til den uavhengige nemnda, som var enig i at:

a) Kontaminert mat var årsaken til min positive prøve.

b) Det finnes ikke bevis som tyder på at jeg med hensikt har brutt antidopingreglene.

c) Det er ingenting som sier at letrozol skulle forbedre prestasjonsevnen hos en kvinnelig tennisspiller.

Sara Errani skriver at det er «veldig frustrerende å bare sitte rolig og vente på» at utestengningen skal være over.

– Jeg er veldig skuffet, men samtidig er jeg rolig, fordi jeg har ren samvittighet.