Djokovic utslått av nummer 117 i verden

Kongen av Australian Open er utslått. Novak Djokovic tapte for nummer 117 i verden.

Den andre-seedede serberen har vunnet Australian Open hele seks ganger.

Nå ble han slått av en totalt ukjent uzbeker, Denis Istomin, som er rangert som nummer 117.

New York Times' tennisekspert Christopher Clarey skriver på twitter at det var et «jordskjelv» av et resultat.

Kampen gikk over fem sett, varte i fem timer, og settsifrene var 7–6, 5–7, 2–6, 7–6, 6–4.

– Jeg synes synd på Novak, sa Istomin etterpå.

– I dag overrasket jeg til og med meg selv!

Novak Djokovic holdt alle fire Grand Slam-titlene samtidig i fjor vår. Siden den gang har han tapt i tredje runde i Wimbledon, nådd finalen i US Open og nå altså tapt i andre runde i Australian Open.

Istomin kom inn i Australian Open takket være et «wild card» og er nå altså videre til tredje runde på bekostning av mannen som er rangert som nummer i verden.

Ikke siden 2006 har Novak Djokovic røket så tidlig ut av Australian Open. Da atpte han i første runde.

Sist Djokovic røk så tidlig ut i en Grand Slam-turnering var andre runde i Wimbledon i 2008.

I det avgjørende settet i Melbourne torsdag brøt Istomin til 3-2 og servet så inn kampen til 6-4.