HASLE (VG) Suksessen i Sevilla har åpnet turneringsdørene for Casper Ruud (17). I løpet av september og oktober spiller han fem turneringer i tre forskjellige verdensdeler.

Slik er livet for en tennisspiller som skal opp og frem: De reiser fra turnering til turnering verden over for å samle poeng som skal føre dem oppover verdensrankingen. Som kjent skal han først til Kina i en såkalt ATP250-turnering (tallet angir hvor mange rankingpoeng vinneren oppnår).

Dét turneringsnivået blir første gang for Casper Ruud, som fikk invitasjon («wildcard») til å delta etter turneringsseieren i Sevilla.

De øvrige turneringene – to i Marokko (Casablanca og Mohammedia), én i Chile (Santiago) og én i Peru (Lima) – er Challenger-turnering, nivået under 250, og tilsvarende den han vant i Spania.

Men så er målet å komme inn i kvalifiseringsrunden til øverste etasje: Grand Slam. Og Casper Ruud tror faktisk det kan skje allerede i januar 2017.

– I Australian Open kommer jeg nok inn. Det er såpass langt å dra, at enkelte (med bedre ranking) vil nok heller spille andre turneringer. Men jeg drar, sier Casper Ruud til VG.

En kvalikmulighet krever trolig en plass rundt 250 på verdensrankingen, og mandagens oppdatering fra ATP plasserte nordmannen på 260. plass – opp 14 hakk fra forrige uke. Så det går riktig vei. Og sesongavslutningen kan brukes til å klatre ytterligere.

– Det er nå det hele starter. Det er nå man skal være enda mer grådig. Enda mer sugen. Jeg kan ikke gå rundt og tenke på at jeg vant i Sevilla, at «nå går det bra». Det jeg prøver å tenke, er at alvoret virkelig starter nå, sier Ruud, som bruker den profilerte mentaltreneren Erik Bertrand Larssen som sparringspartner.

Christian Ruuds sønn merker forskjellen på interessen fra han var hjemme i Norge sist, da han forsvarte NM-tittelen, og nå – etter Challenge-seieren tidligere i måneden.

Kunne stått over Sevilla



Egentlig vurderte han å droppe hele turneringen i Sevilla på grunn av varmen og heller forsøke seg et annet sted. Men han slet seg gjennom et par kamper der temperaturen ble mål til 46 grader. Og etter finaletriumfen ble han relativt het selv også.

– Det ble en del media og en del dekning og folk la merke til det. Det er ikke så viktig at folk vet hvem jeg er, men at folk begynner å følge mer med på tennis i Norge er nok noe jeg tror vi trenger. Jeg skal ikke se ned på andre idretter, men det er liksom hvor mye vinter-OL blir dekket kontra sommer-OL. De er favoriserte på vinteridrett, sier 17-åringen.

Han har satt seg ned med VG etter en spilltreningsøkt med kompis, sjåfør og NM-semifinalist Joachim Bjerke (21) på Oslo Tennisarena på Hasle. Fra sofaen i resepsjonen reflekterer han litt om livet som venter: Å flytte fra turnering til turnering med trener Pedro Rico som reisepartner.

BALLGUTTER: Joachim Bjerke, som nylig spilte semifinale i tennis-NM, «sparret» mot Casper Ruud under spilltrening tirsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Det er spennende. Og kan bli slitsomt. Jeg skal ikke si at det ikke er det. Men jeg tror alle jobber er utfordrende på sine måter. Jeg reiser ekstremt mye, sier tenåringen, som har startet på sisteåret på Wang Toppidrettsgymnas. Han skal fullføre videregående på normert treårstid – selv om det er liten tvil om at tennisen har førsteprioritet.

Fornøyd med ståkarakter



– Er fornøyd så lenge jeg står og kommer meg gjennom alle fag. Så jeg tar eksamen neste vår. Men jeg kan innrømme at det er slitsomt å dra opp skolebøkene når man er alene på hotellrommet. Det er diggere å ta en film. Men noe må jeg gjøre, og Wang legger så bra til rette for meg, at må levere tilbake. Så jeg gjør noen innleveringer og prøver, beskriver Casper Ruud.

I tennisen har det gått fortere frem enn han trodde, selv om han passer på å skynde seg langsomt. Målet for 2016 var å sikre en plass blant topp 500 på rankingen. Denne uken er han altså nummer 260.

– Det neste målet er et lavt 200-tall. Jeg har først og fremst en stor drøm: Å bli verdens beste tennisspiller en dag.