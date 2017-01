Casper Ruud vant første kvalik-runde i Australian Open

(Casper Ruud-Teymuraz Gabashvili 6-4, 6-4) Norges tennishåp Casper Ruud imponerte stort da han vant den første kvalik-kampen i Australian Open.

Det er første gang 18-åringen spiller kvalifisering til en av Grand Slam-turneringene.

Han er dermed videre til andre kvalik-runde etter å ha slått en spiller som så sent som for et år siden var nummer 43 i verden. Gabashvili er nå nummer 140.

Casper Ruud er selv rangert som nummer 227.

Ruud misset på to matchballer før han endelig klarte å avgjøre kampen til sin fordel mot den sterke motstanderen. Kampen varte i rundt én time og 20 minutter.

– Jeg er imponert over at han vinner, selv om spillet kanskje ikke var det store. Det viktigste er jo å vinne, sier pappa Christian Ruud, som fulgte kampen på dårlig streaming i Norge.

– Casper hadde færre feil enn motstanderen, men de raske banene gjør nok at spillet blir litt annerledes enn han er vant til.

Pappa peker på at Casper var god på backhand og serve.

– Hvordan tar han det å spille sin første Grand Slam?

– Han er nok ganske nervøs og preget av det. Derfor var det sterkt at han klarte å komme tilbake og vinne i andre sett.

Seieren betyr at Ruud skal bryne seg på enten Mathias Bourgue eller Jonathan Eysseric i den andre kvalifiseringsrunden. De to franskmennene er rangert som henholdsvis nummer 177 og 250 i verden, altså omtrent på samme nivå som Ruud. Stillingen mellom disse to var 1-1 etter to sett.

Casper Ruud fylte 18 år på bitte-lille julaften. Han gjorde et ekstremt byks på rankinglisten i løpet av 2016.