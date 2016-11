Casper Ruud engstelig etter dopingsakene

HASLE (VG) Christian Ruud (44) understreker at Norges nye tennisyndling, sønnen Casper (17), etter dopingsakene i norsk langrenn må være ekstra nøye slik at han ikke får i seg forbudte stoffer.

– Jeg blir litt redd når jeg leser om det. Man må være forsiktig, slik at man ikke får i seg noe feil. Casper har juniorstipend hos Olympiatoppen og vet hva han kan ta og hva han ikke skal ta.

To fysiske trenere «Team Casper» ble offentliggjort 1. januar 2015 og består av trener Pedro Rico (Spania), Øivind Sørvald (teknikk/analyse), Christian Ruud, 2 trenere fysikk (Spania og Norge), manager Venke Aure (rettighetene til Casper i Norge). Det internasjonale managementselskapet IMG tar seg av det sportslige internasjonalt. Ifølge manager Aure er Team Caspers årlige budsjett 2 millioner kroner. Det er i hovedsak finansiert av per i dag seks hovedsponsorer.

– Det finns apper og google med informasjon. Men det er skummelt, svarer Christian Ruud på spørsmål om de har tatt ekstra forholdsregler i kjølvannet av Martin Johnsrud Sundbys såkalte astmasak og Therese Johaugs positive dopingprøve.

Australian Open-klar



Casper Ruud har slått seg kraftig opp på den internasjonale rankinglisten for seniorer.

Foran Norwegian Tennis Open 2016 på hjemmebane i Oslo tirsdag, er 17-åringen nummer 233 på listen over verdens beste tennisspillere. Det betyr at han, ifølge pappa Christian, med 99 eller 95 prosent sikkerhet er klar for Australian Open i siste halvdel av januar neste år.

Det vil i så fall være første gang Casper Ruud får spille i en Grand Slam-turnering på seniornivå.

Antall dopingtester og hyppighetene av dem, har økt i takt med at han har steget i gradene.

– Man blir testet oftere ettersom man kommer opp på rankingen. I Challenger-turneringene er det kanskje en gang i måneden; det er jevnlig, sier Casper Ruud.

– Selvfølgelig trist



– Det kan være hver uke også, skyter hans manager, Venke Aure, inn.

Ifølge Casper får han også et eget program med hensyn til antidoping ved spill på høyeste nivå, i ATP-turneringer.

– Selvfølgelig er det trist, selv om jeg ikke har fulgt ekstra nøye med. Men jeg tenker på det og er profesjonell. Jeg tar det Olympiatoppen anbefaler, sier Casper Ruud med tanke på Johnsrud Sundby og Johaug-sakene.

Christian Ruud påpeker at sønnen så langt ikke har vært utsatt for skader eller sykdom, i den forstand at han har trengt medisiner og pleie utover det vanlige.

Han har imidlertid «forklart» Caspers spanske trener, Pedro Rico, «det som begynner å skje i Norge.» Det vil si at oppmerksomheten rundt sønnen er blitt stor, og at det krever ekstra varsomhet.

– Er det noe de er i tvil om, ringer de Olympiatoppen og spør. Og så ringer de to-tre ganger ekstra, sier Christian Ruud.

– Kan ikke stole på noen



Før han tilføyer at han har vært «der» før, altså i det sirkuset sønnen Casper er på vei inn i.

Christian Ruud var på sitt beste, for rundt 20 år siden, nummer 39 på den internasjonale rankingen. Det tilsvarer nummer 70 i dag, mener han. Fordi flere nasjoner satser på å bli store i tennis, blant andre Kina med sine 1,3 milliarder innbyggere.

– Man regner med at det man får er i orden, fra fysioterapeuter og leger. Men nå kan man liksom ikke stole på noen, og må være ekstra forsiktig, gjentar Christian Ruud.

Ruud er klar for kvartfinalen i Norwegian Open, som spilles i disse dager. Onsdag kveld slo han briten Joshua Paris i en tresettskamp.

– Det var ikke noen superkamp, men til slutt vant jeg. Det er ikke så mye mer å si om det. Jeg bryr meg ikke om hva stillingen blir eller hvordan jeg vinner, for så lenge jeg er best er det alltid deilig, kommenterte Ruud til Tennis-Norge.

– Jeg hadde kanskje ikke den beste dagen i dag, men jeg tok seieren og avanserte, så jeg skal være fornøyd, sa han videre.