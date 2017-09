Alle gode ting er....20?

Kommentar Tre av verdens fem beste tennisspillere stilte aldri til start i New York. Kan Roger Federes uvirkelige comeback ende med Grand Slam-tittel nummer 20?

Ingen hadde trodd at vi fortsatt skulle snakke om Federer og Nadal i 2017-sesongen, men utrolig nok er de to erkerivalene de eneste av verdens topp 5- spillere som var friske nok til å delta på Flushing Meadows.

Femterankede Novak Djokovic har tatt en lengre pause, Stan Wawrinka er ute, og rett før turneringen skulle starte meldte også verdenstoer Andy Murray forfall på grunn av helsen.

Den sene avgjørelsen har fått konsekvenser som irriterer New York-publikummet grenseløst, og har fått legenden John McEnroe til å reagere. Hadde skotten gitt seg før trekningen, hadde vi nemlig fått flyttet Federer opp som andreseedet, og dermed fått sveitseren og Rafa Nadal på hver sin side av tablået.

I stedet ble Marin Cilic, som ble knust av nettopp Federer i Wimbledon-finalen, flyttet opp til plassen som andreseedet. Han er allerede ute.

For Roger Federer har 2017-sesongen vært en nær sammenhengende fest, etter at han var borte andre del av fjoråret, med null tro på at han kunne finne tilbake til sitt ess, bokstavelig talt.

Men så.

Australia. Indian Wells. Miami. Halle. Og så en Wimbledon-parade uten å avgi et sett.

Etter den opplevelsen sa han at det ville være «en vits» om han skulle klare det i New York, og dermed ta alle tre slammene han stilte opp i denne sesongen, etter å ha droppet French Open for å hvile.

Men nå er virkelig sjansen der - med så mange av rivalene vekk.

Da må imidlertid en aldrende og ryggkranglende kropp klare å avgjøre kamper i tre sett igjen.

Både mot tenåringstalentet Frances Tiafoe og russiske Mikhail Youzhny måtte han gjennom en femsetter, og det holder ikke hele veien til mål.

Etter at han måtte gi tapt for tyske Alexander Zverev i finalen i Montreal, kom ryggsmertene fansen ikke vil se, og en pause før US Open var nødvendig for å unngå å slå følge med Djokovic & co.

Men det medførte at han var mer en pasient som måtte bli klar, enn en balltrikser som kunne terpe, i tiden som normalt brukes til oppkjøring. Derfor er spørsmålet ikke bare om kroppen holder, men om han i tide finner feelingen som skaper magien en hel tennisverden elsker.

Eventyrhistorien om verdens kanskje største idrettsmann gjennom tidene handler om en rekordrekke av den eksepsjonelle sorten:

19 Grand Slam-titler, 29 Grand Slam-finaler, alle finaler i samme sesong fire ganger, minst to slam-titler i seks sesonger, 42 semifinaler, 323 Grand Slam-kamper vunnet. Og så videre.

Og spør du publikum i New York, ser de gjerne at han setter én til.

Og da er tallet 20.

Det hadde vært sykt, det.