Teknologiskandale i baseball: hevder rivalene jukset ved hjelp av Apple Watch

Boston Red Sox er i hardt vær etter at New York Yankees hevder rivalene har jukset ved hjelp av smartklokker.

Det kommer frem etter en etterforskning utført av den amerikanske baseball-ligaen (MLB), ifølge kilder som New York Times har snakket med. Der avdekket systematisk juks ved hjelp av Apples smartklokker for å tilegne seg en fordel.

Etterforskningen ble satt i gang for to uker siden da Yankees øverste sjef, Brian Cashman, leverte videomateriale til ligaen der klubben hevder å ha bevis for den oppfinnsomme fremgangsmåten.

I baseball er det «catcheren», mannen som står bak slagmannen, som gir beskjed til kasteren hvilken type ball han skal kaste ved hjelp av håndsignaler. Hvert lag har sine egne håndsignaler for å unngå å avsløre hvilken type kast som kommer.

Slik skal jukset ha foregått:

• Medlemmer i Red Sox' støtteapparat følger med på TV-sendingen og forsøker å koble hvilke håndsignaler som fører til forskjellige typer kast (fastball, curveball, changeup osv.).

• Deretter sendes en beskjed til et medlem av Red Sox' trenerapparat som befinner seg på benken. Han mottar beskjeden på sin Apple Watch med hvilken kastetype som er ventet. Alt av teknologi er bannlyst på banen og benken for å nettopp forhindre juks.

• Treneren gir så beskjed videre til spillerne på benken, som igjen gir beskjed til medspillerne ute på banen hvilken type kast man kan vente seg fra kasteren.

Både slagmannen og spillerne som står på de tre basene kan dra nytte av informasjon om hvilken type kast som kommer. De beste slagmennene i MLB treffer på omtrent 30 prosent av kastene, og det å gjette/lese hvilken type kast har mye å si i baseball.

Tviler på nytteverdien

Associated Press' mangeårige baseballjournalist, Ben Walker, sår tvil om det i det hele tatt er mulig å jukse på denne måten. Det tar som regel under 20 sekunder fra «catcheren» viser håndsignalet til kasteren leverer sitt kast.

– For det første måtte Red Sox ha klart å dekryptere håndsignalene, sier han.

– De fleste lag viser mellom fire og fem forskjellige signaler og mange ender også betydningen av signalene mellom hvert kast. Du må være svært rask for å kunne dra en fordel av det, sier han og legger til at det ikke er uglesett å gjette håndsignaler i baseball, så lenge man ikke benytter elektroniske hjelpemidler.

Red Sox har vært samarbeidsvillige i etterforskningen og er ifølge New York Times dermed ventet å få en mild straff, selv om ligaen enda ikke har uttalt seg offisielt om saken.

Andre tilfeller oppfinnsomt juks i idretten:

• I 2007 ble NFL-laget New England Patriots dømt til å betale en kjempebot etter at de filmet motstandernes signaler underveis i kampene.

• Samme lag ble i 2015 dømt for å ha spilt med baller som bevisst hadde for lite luft i seg for å få bedre grep. I amerikansk fotball stiller alltid angripende lag med egne baller når de er på banen.

• I 2016 ble den kvinnelige sykkelcross-rytteren Van Den Driessche, som den første i verden, tatt for å ha en motor innebygd i sykkelen. Allerede året før uttalte UCI-presidenten til VG at de var klar over teknologien fantes.