Sykkelpresidenten raser: – En galla for vinteridretten

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen har lite til overs for at U23-verdensmester i sykling, Kristoffer Halvorsen, ikke er blant de nominerte til Idrettsgallaen.

Halvorsen gikk til topps på fellesstarten Doha i oktober. Det var likevel ikke nok til å nå opp blant de seks som er nominert til årets gjennombrudd.

– Vi er ikke forundret. Først og fremst er det en galla for vinteridretten. Det har det alltid vært. Det eneste unntaket var vel da (Thor) Hushovd ble verdensmester. Ellers har den NRK-dominerte juryen kun sansen for egne idretter og det de promoterer, sier sykkelpresidenten til NTB.

– Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si, men dette viser at det er relativt liten innsikt i hvilken prestasjon «Doffen» sto for i Doha, fortsetter han.

Kaggestad: – Forbigåelse



VANT U23-VM: Kristoffer Halvorsen til topps under verdensmesterskapet i januar 2016. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

De nominerte til årets gjennombrudd er Filip Ingebrigtsen, Emil Iversen, Marcus Kleveland, Marte Olsbu, Silje Waade og Karsten Warholm.

Juryen til årets Idrettsgalla 2017 offentliggjorde onsdag sine vurderinger. Det er ikke bare hos sykkelpresidenten nominasjonene skaper reaksjoner.



– Det er ikke alltid lett å skille epler fra pærer, men dette må være en klar, klar forbigåelse, sier idrettskjenner Johan Kaggestad til NTB om at U23-verdensmesteren på sykkel ikke er med noe sted.

Johaug ikke med



En som uansett ikke kan vinne en pris er Therese Johaug. I 2016 ble hun kåret til årets kvinnelige utøver. Grunnen er at skistjernen ikke kan nomineres fordi det pågår en åpen sak mot henne som gjelder brudd på dopinglovgivningen.

Det opplyste toppidrettssjef Tore Øvrebø overfor Dagbladet i november. Johaug testet som kjent positivt på det forbudte stoffet Clostebol i september, og ble kort tid etter saken ble kjent suspendert.



Les også: Vant i fjor - i år blir ikke Johaug nominert



Sundby nominert til årets mannlige utøver



Martin Johnsrud Sundby har på sin side allerede sonet en straff for brudd på dopingreglementet. Han er nominert i kategorien årets mannlige utøver.

– Han har sonet for sitt brudd på dopingreglementet. Vi kan se på alvorlighetsgraden for hva han er dømt for. Dessuten har vi dommen fra CAS (Idrettens voldgiftsrett) at utøvere ikke skal straffes dobbelt når de har sonet ferdig. Det er også et moment her, fortalte samme Øvrebø til Dagsavisen for en snau måned siden.



Husker du? Northug kåret til «årets navn» på Idrettsgallaen



Flere endringer



Nytt av året er at «åpen klasse» er tatt bort, mens alle lagklassen er samlet i kategorien «årets lag». Det innebærer at årets teamprestasjon og årets lagspiller er fjernet.

Lagspillere kan dermed i spesielle tilfeller nomineres i klassene «Årets kvinnelige utøver» eller «Årets mannlige utøver». Antall priser på idrettsgallaen blir da 11 mot 14 i fjor, opplyser Norges Idrettsforbund.

Juryen består av Karen Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Lise Klaveness, Kjetil André Aamodt og Jan-Erik Aalbu og altså juryleder og toppidrettssjef, Tore Øvrebø.

Disse kan vinne:



Årets kvinnelige utøver: Tiril Sjåstad Christiansen, Tiril Eckhoff, Karoline Bjerkeli Grøvdal, Ada Stolsmo Hegerberg, Nina Løseth, Maiken Caspersen Falla, Birgit Reitan Øksnes.

Årets mannlige utøver: Stig-André Berge, Johannes Thingnes Bø, Kenneth Gangnes, Filip Ingebrigtsen, Henrik Kristoffersen, Olav Lundanes, Martin Johnsrud Sundby, Mats Zuccarello.

Årets lag: Dobbeltsculler lettvekt, Brun/Strandli, Dobbeltsculler tungvekt, Borch/Tufte, Håndballjentene, VM-laget, skiflyvning, menn, VM-stafettlaget, orientering, menn, VM-stafettlaget, skiskyting, kvinner, VM-stafettlaget, skiskyting, menn.

Årets gjennombrudd: Filip Ingebrigtsen, Emil Iversen, Marcus Kleveland, Marte Olsbu, Silje Waade, Karsten Warholm.

Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver: Aida Dahlen, Ann Cathrin Lübbe, Sarah Louise Rung, Birgit Røkkum Skarstein.

Årets mannlige funksjonshemmede utøver: Andreas Bjørnstad, Bjørnar Erikstad, Kristian Moen, Tommy Urhaug.

Årets trener: Morten Eklund, Johan Flodin, Thorir Hergeirsson, Gjert Ingebrigtsen, Christian Wolfgang Mitter, Alexander Stöckl.

Årets navn: Stig-André Berge, Cecilia Brækhus, Johannes Thingnes Bø, Magnus Carlsen, Tiril Eckhoff, Ada Stolsmo Hegerberg, Håndballjentene, Filip Ingebrigtsen, Henrik Kristoffersen, Ann Cathrin Lübbe, Sarah Louise Rung, Mats Zuccarello.

Utøvernes pris: Utøverne nominerer og stemmer selv.

Årets forbilde: Ingen nominerte, juryens begrunnelse.

Årets ildsjel: Egen jury.

Idrettsgallaens hederspris: Ingen nominerte, juryens begrunnelse.