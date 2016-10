Kaggestad vurderer sluttdato i TV 2

DOHA (VG) Neste års Tour de France kan være den siste utgaven til Johan Kaggestad (73) som ekspertkommentator for TV 2.

Det bekrefter den folkekjære sykkeleksperten overfor VG i Qatar.

På spørsmål om det stemmer at han har planer om å trappe ned om ganske nøyaktig ett år, svarer 73-åringen at «jeg har jo i grunn det, da».

– Det vil være naturlig. Jeg er snart 100 år. Så det er naturlig å gi seg etter VM i Bergen. Men jeg gleder meg først til neste års sykkelsesong, og neste års Tour de France. Og ikke minst til VM i Bergen. Jeg var en pådriver for å velge Bergen som arrangørsted og føler på meg at det mesterskapet kan bli kjempebra, sier Kaggestad.

– Vil det være et bra punktum for deg?

– Det burde jo være det, da. Det synes jeg, smiler han.

En ny lang TV-sending var over da VG møtte Kaggestad i går. Han har dekket Tour de France for TV 2 siden 2003. Neste sommer vil han jobbe tett på verdens største sykkelritt for 15. sommer på rad. Kanskje er det jubileet riktig dato å sette en strek, føler han.

Men han er ikke skråsikker. Kaggestad tar ett år om gangen. Også tidligere har han sagt at det er slutt – uten at det har blitt fulgt opp i praksis.

73-åringen roser samarbeidet med makker Christian Paasche og Dag Otto Lauritzen.

– TV 2 er i en krevende situasjon. I hodet er jeg 18 år gammel. Jeg nekter å tro at jeg ikke er like kjapp i hodet som de fleste andre. Derfor tar jeg ett år om gangen. Dette er veldig moro, og det er en fenomenal gjeng å jobbe med, sier han.

– Hva tenker du om eventuelt å dekke Tour de France for siste gang neste sommer?

– Det blir vemodig.

– Hva vil du savne, og hva vil du ikke savne?

– Jeg kommer ikke til å savne at det noen ganger er for lang vei fra kommentatorboksen til dassen. Men alt som skjer, og adrenalinkicket som følger med – det kommer jeg til å savne. Jeg vil ikke savne ekstreme arbeidsmengder som med friidrett i Rio. Der jobbet vi 18-20 timer i døgnet og sov knapt på 10 dager, smiler Kaggestad.

Som aktiv var han lovende i både fotball og friidrett. Han har vært trener i Vålerenga, og støttetrener på skøytelandslaget. Han var friidrettstreneren til Grete Waitz og Ingrid Kristiansen, og kjenner norsk sykkelsport bedre enn de fleste.

– Jeg har fått oppleve mye. Jeg tror jeg får et allright liv selv om jeg ikke kommenterer sport, sier han i dag.

– Du vil få mye ekstra tid tilgjengelig?

– Det vet du ikke noe om! Jeg har flere jern i ilden hele tiden! smiler Kaggestad.

– Hva vil du bruke mer tid på?

– Rett og slett: Være hjemme. Eller tilbringe tid i Frankrike, på stedet vi har der datteren vår bor. Jeg vil bruke mer tid på venner og bruke tid på å holde meg i form – sånn at jeg dør sunnest mulig, sier Johan Kaggestad.

