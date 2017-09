Kaggestad ombestemte seg: Fortsetter som Tour de France-kommentator

BERGEN (VG) Johan Kaggestad (74) hadde planer om å gi seg som sykkelkommentator om tre dager. Nå har han kommet på bedre tanker.

Den populære TV 2-profilen bekrefter nemlig at han fortsetter karrieren i TV-kanalen. Dermed ble ikke sommerens Tour de France – nummer 15 i rekken – Kaggestads siste.

– Jeg tar ett år om gangen. Man vet aldri: Plutselig kan helsa forsvinne, og så er det over, sier Kaggestad til VG.

Han sitter tilbakelent i en sofa på et hotell i Bergen sentrum. Sykkel-VM er i ferd med å bli en solid suksess. Det var dette som skulle være Kaggestads punktum.

74-åringen var fryktelig sliten etter OL i Rio i fjor. Å gå løs på nye år med Tour de France virket fjernt. Men så snudde det igjen. Kaggestad hadde det gøy og lo mye under årets utgave av det franske treukersrittet.

Da TV 2-sjef Christine Espeland ringte ham for seks uker siden, for å planlegge avslutningsbanketten hans etter Bergen-VM, bekreftet han valget om å fortette:

– Jeg sa at «jeg er ikke så glad i banketter». Christine sa deretter «Da kutter vi den ut, og sier at du blir med et par år til». Jeg svarte «greit, da» smiler Kaggestad.

Han er et konkurransemenneske som hater å tape, forteller han. Så lenge TV 2-sendingene utvikler seg, og Kaggestad føler at seerne er fornøyd, er også 74-åringen happy.

– Er du redd for hvordan det blir ikke å være til stede på Tour de France lenger?

– Ja, litt kanskje. Men ikke veldig mye. Jeg har såpass mange andre ting som interesserer meg. Jeg er litt kynisk og tenker at «alt har sin tid».

– Men det kan fortsatt være vemodig?

– Klart det er vemodig! Det er kjempevemodig. Jeg har vært med på å skape et produkt som TV 2 er stolt av. Gjengen på 20–25 personer som holder på med dette er stolt av det. Vi har gode seertall, og TV 2 har kjøpt rettighetene til 2023, sier Kaggestad – før han raskt tillegger at han ikke har tenkt til å være med så lenge.

– Jeg blir litt stolt når vi ser TV-bildene fra Fløyen. Jeg kan ikke gå fem meter i denne byen uten at folk roper «heia», så vi har vært med på å skape interesse for en idrett, legger han til – dagen etter tempoetappen i VM.

For to uker siden ble han tildelt en kulturpris på hjemstedet Modum. Det er også arrangert sykkelløp i hjemtraktene. Fire hundre deltagere møtte opp for å hylle kommentatoren.

– Liker du oppmerksomheten som følger med denne jobben?

– Nei, den reflekterer jeg ikke så mye over. Og så bor jeg heldigvis på Modum, smiler Kaggestad.

– Jo da, men ...

Kaggestad avbryter og fortsetter:

– Jeg synes jo det er hyggelig når folk sier «hei». Da setter de pris på det vi har gjort. Det er gøy, sier han.

– Men du har ikke behov for oppmerksomheten?

– Nei, for jeg blir fort parkert på sånt hjemme, av kona mi, Mads og andre i familien. Da vil de mene at jeg er stormannsgal. Og så er det godt å bo på Modum. Der synes folk det er gøy at jeg er på skjermen, men så sier de også at «Johan, godt å se deg i bygda». Det er det nivået det ligger på, smiler 74-åringen.