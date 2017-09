Derfor fikk TV 2 problemer for hele verden under innspurten

Da snaue tre kilometer gjensto av fellesstarten i sykkel-VM i Bergen, fikk TV 2 store problemer med bildene etter strømbrudd.

– Det er utrolig kjipt at dette skjer så nære mål etter at vi har hatt fantastiske bilder hele uken, så skjer dette på mest dramatiske helt på slutten, sier Jan Petter Dahl, kommunikasjonssjef i TV 2, til VG.



Mens feltet satt samlet på vei inn mot mål for å toppe et strålende VM i Bergen, gikk det galt for TV 2. Kanalen mistet kontakten med kameraene som fulgte feltet på de siste hundremeterne før mål. Problemet var et strømbrudd på Fløyen.

TV 2 produserer bildene for mesterskapet selv. Dermed gikk seere fra hele verden glipp av dramaet fra det gjensto 2,8 kilometer ved vending rundt Sandviken til 1 kilometer før mål.

PROBLEMER: Mens feltet satt samlet på vei inn mot mål fikk TV 2 trøbbel med sendingen. Seerne fikk kun se målområdet og ikke rytterne ute i løypa. Foto: Skjermdump

– Hele fjellsiden er mørklagt, inkludert Fløy-banen. Mottakeren som tar imot TV-bilder fra motorsykler og helikoptre er plassert på toppen av Fløyen. Vi mistet kontakten med disse da strømmen gikk og måtte basere oss på stasjonære kameraer i Bergen sentrum, forklarer Jan Petter Dahl.

Informasjonsdirektør i Bergen kommune, Eva Hille, har foreløpig ikke oversikt over strømbruddet opplyser hun til VG.

Det hadde heller ikke Toril Berle Schalk, kommunikasjonssjef for mesterskapet, kort tid etter målgang

– Jeg har ikke fått noe informasjon ennå, så vi må få oversikt før vi kan si noe, sier Schalck til VG.

Kanalen hadde ikke noen back up-løsninger i form av et ekstra aggregat for eksempel.

– Det er garantert noe som vil vurderes ved neste korsvei. Vi aner ingenting om hva som er grunn i strømbruddet, sier Dahl.



Heldigvis for TV 2 fungerte kamera da det virkelig dro seg til de siste hundre meterne og tv-seerne fikk med seg spurten på Festplassen.

Der fikk vi se at Peter Sagan tok gullet rett foran vår egen Alexander Kristoff, mens bronsen gikk til Michael Matthews.

– Det er sånn som skjer. Det er utrolig surt at det ble teknisk svikt på helikopterbilder, sa Christian Paasche, TV 2-kommentator, da 2,8 kilometer gjensto.

– Vi må vel få se sykkelrytterne, men det er lite vi får gjort med dette. Dette blir husket som innspurten vi ikke fikk så, sukket Paasche videre like før målgang.

Flere uttrykte sin irritasjon i sosiale medier. Dahl sier han ikke har rukket å se på reaksjonene, men regnet med at det var mange.

– Da det skjedde måtte man bare gjøre det beste ut av det. Det var ingen panikk i TV-bussen, men de gjorde det beste ut av bildene mann hadde. Jeg var selv i bussen da det skjedde, og det hersket en konsentrert ro, sier kommunikasjonssjef Dahl.

I danske BT blir norsk TV stemplet som fjols.

TV-bildene fikk folk til å dra sammenligninger med 5-mila på ski i gamle dager, hvor man ventet på at løpere skulle komme ut av skogen og inn i TV-ruta.

Andre ble langt mer oppgitt.

