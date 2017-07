Mens Team Sky jakter sin femte Tour de France-seier av seks mulige de siste årene, uttrykker Greg LeMond skepsis til lagets medisinbruk.

– De har vist en utrolig mangel på åpenhet, og en motvilje mot å vise frem statistikk og data. Jeg er skeptisk. Jeg håper ikke det blir mer kontroverser rundt sporten vår, men jeg føler at det er noe som ikke stemmer, sier LeMond i forbindelse med lørdagens Tour de France-start, ifølge Telegraph.

Amerikaneren vant Tour de France tre ganger mellom 1986 og 1990.

En annen Tour-vinner, Bradley Wiggins, havnet i fokus i 2016 da russiske hackere avslørte at han ved tre tilfeller hadde satt sprøyter med det forbudte stoffet triamcinolone.

Nytt liv i gammel kritikk

Selv hevdet Wiggins at han tok steroider for å hindre astmaanfall i forbindelse med Tour de France-seieren i 2012.

– Stoffet ble skrevet ut for å motvirke astma og pusteproblemer. Jeg har slitt med astma hele livet, og jeg gikk til laglegen, som igjen gikk til en spesialist, for å se om vi kunne gjøre noe for å kurere problemet. Han sa «Ja, det er noe du kan gjøre, men du trenger tillatelse fra de som styrer sykkelsporten», sa Wiggins i et intervju med BBC høsten 2016.

2015: Greg LeMond avbildet under den 10. etappen av Tour de France 2015. Foto: Anders K. Christiansen , VG

Sykkelstjernen hadde fått medisinsk fritak (TUE) for bruken, men kritikken av både TUE-systemet og Wiggins lot ikke vente på seg.

Lørdag blåste LeMond nytt liv i Sky-kritikken. Han går hardt ut mot lagets bruk av smertestillende medikamenter.

– Tramadol er et opioid. Hvis et lag virkelig bryr seg om sine unge rytteres tilstand, hvorfor gir man dette til dem? sier LeMond.

Det er ikke første gang LeMond åpent kritiserer Michael Brailsfords Sky-lag. I 2015 mente han det var «svært mistenkelig» at lagets temposykler veide nesten en kilo mer enn de øvrige temposyklene i startfeltet.

Holder Sky-rytter som favoritt

Etter lørdagens 14 kilometer lange tempoetappe havnet den gule trøyen hos Geraint Thomas og Sky.

LeMond holder en annen Sky-rytter som favoritt. Han tror Chris Froome kommer til å ta sin fjerde sammenlagttriumf i treukersrittet.

– Han er soleklar favoritt. Han har vunnet tre ganger. Hverken Quintana eller Porte har vunnet rittet noensinne. Contador kan overraske, men jeg tror han havner i samme sjiktet som Fabio Aru, Jakob Fuglesand og Richie Porte, mener LeMond.

