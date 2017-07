NUITS-SAINT-GEORGES (VG) Marcel Kittel (29) var i en egen klasse i Tour de France – helt til Edvald Boasson Hagen (30) sto opp fra de døde.

Nordmannen var utrolige 0,0003 sekunder fra å vinne den syvende etappen i årets ritt. For å klare å skille de to rytterne måtte juryen zoome så kraftig ytterkanten på gummien til de to rytterne fylte hele TV-skjermen.

– For fem år siden ville man ikke klart å kåre en vinner, sier Boasson Hagens trener, Fredrik Mohn, til VG.

Han fikk en ny bekreftelse i går: Edvald Boasson Hagen er i form. Og med Mark Cavendish ute av rittet, spurtet nordmannen til terningkast seks.

Det nærmest sjokkerte mange på det store pressesenteret i Frankrike. Edvald Boasson Hagen har kun vunnet i Norge i år, og å se 30-åringen gi Marcel Kittel kamp til døra, var det få som hadde ventet på forhånd.

VG+: Slik gikk det med sykkeldoperne (krever innlogging)

Eller sagt på en annen måte: Mange internasjonale journalister hadde nærmest avskrevet Edvald Boasson Hagen som en «vinner».

– Edvald har ikke vært så rask og i så god form på lang tid. Jeg ble overrasket over å se Edvald slik, sier Marcel Kittel til VG i Frankrike.

VINNER OG VINNER OG VINNER: Marcel Kittel. Foto: Christian Hartmann , Reuters

Den blonde tyskeren har vunnet tre av syv etapper så langt i Tour de France. Han regnes som verdens raskeste mann på en sykkel i øyeblikket.

– Dette er den jevneste seieren jeg har vunnet noensinne i løpet av karrieren min. Seks millimeter avgjorde veldig mye glede eller stor skuffelse, sier QuickStep-kapteinen.

Utenfor bussen til Dimension Data smilte Boasson Hagen lettere oppgitt. Han er ikke typen som lirer av seg en tirade eller slår hardt i styret. Men alle som kjenner nordmannen ser når han er skuffet.

Og det var 30-åringen fredag kveld.

– Det var et oversiktlig og rett oppløp, ikke teknisk i det hele tatt. Det skal være fordel Marcel Kittel. Likevel ga du ham kamp til døra. Er du overrasket?

– Ja, det var fordel Kittel, men jeg hadde et fantastisk bra opptrekk og det var ingen som klarte å komme opp før helt på slutten. Det var moro å kjempe helt i toppen på en sånn spurt, men det er ekstra surt å ikke vinne når jeg blir levert så perfekt, sier Boasson Hagen til VG.

Han vant ikke andreplassen, understreket han: Det var førsteplassen som gikk tapt på målstreken i Nuites-Saint-Georges.

– Jeg ser ikke forskjell på hjulene på målfotoet, og vet ikke hva jeg kunne gjort annerledes, sier Dimension Data-rytteren.

Hva gjør Boasson Hagen fremover i Touren? Saken fortsetter under målfotoen!

SÅÅÅÅ NÆR: Edvald Boasson Hagen (øverst av de to) misset med noen få millimeter. Marcel Kittel ble etappevinner for tredje gang i år. Foto: TdF





Nå er spørsmålet hva lagledelsen velger å gjøre fremover: Boasson Hagen viste at han ikke har glemt å spurte dersom opptrekket er bra.

Men nordmannen syntes også det var morsomt å gå i brudd i fjorårets Tour de France. I tillegg er han og Mark Renshaw enige om å dele på spurtene nå som Mark Cavendish har brutt rittet.

Cavendish tar oppgjør: – Husk at jeg har familie

EDVALD-TRENER: Fredrik Mohn. Foto: Anders K. Christiansen , VG

Dermed kan det være duket for Boasson Hagen-sprell – altså forsøk på brudd – fra og med tirsdag i neste uke.

Treneren hans er ikke overrasket over det han så fredag kveld. Boasson Hagen var råsterk også torsdag, men startet da spurten altfor tidlig.

I nesten-spurten mot Kittel var oppløpet oversiktlig og det var få tekniske prøvelser. Det tjener Boasson Hagen på.

– Han har hatt en tendens til å trekke seg i de farlige spurtene, og har derfor havnet bakpå tidligere. Den fighten som Cavendish tok med Petter Sagan ville Edvald skygget unna i frykt for å velte. I dag var det en ren og ryddig spurt. Det er da han slipper seg fri, sier Fredrik Mohn.

Sagan om utvisningen: – Jeg gjorde ikke noe galt

Boasson Hagens sjef, Douglas Ryder, brukte ordet «supertrist» om fredagens «tap». Men han tilføyde samtidig følgende:

– Siste ord er ikke sagt.

PS! Alexander Kristoff følte seg sperret inne og spurtet inn til en fjerdeplass, bak Michael Matthews, fredag.