Tour-jornalist: – Ser ikke hvordan Dave Brailsford kan fortsette

BRIANCON (VG) Chris Froome (32) er i ferd med å vinne Tour de France for fjerde gang. Det trenger Team Sky – som er midt i et «annus horribilis».

Det siste året har fremstått som en eneste lang skandale for det britiske sykkellaget og støttespilleren British Cycling.

Anklager om seksuell trakassering, fryktkultur, underlige fritak for å bruke steroider og en mystisk pakke som ble fløyet fra England til Frankrike er bare noen av ingrediensene.

I går var det riktignok bare smil å spore i Sky-leiren: Chris Froome svarte på det som kom av angrep, og leder Tour de France før de tre siste etappene. Briten er nå storfavoritt til å vinne rittet for fjerde gang.

Årsak: Han er en temporytter i verdensklasse, og lørdag avgjøres Touren med 22 kilometer mot klokka i Marseille.

Men presset på toppsjef Dave Brailsford vil neppe avta av den grunn. Mandag denne uken ble stressnivået synlig for en hel sykkelverden, da den adlede sjefen skjelte ut en journalist under Tour de France.

TDF-JOURNALIST: Shane Stokes, her i Frankrike denne uken. Foto: , Anders K. Christiansen

«Brailsford er sykkelsportens Donald Trump: Den mektigste fyren, men makten kommer helt uten respekt» skrev kommentatoren David Walsh i The Sunday Time forrige helg. Han var tidvis svært Sky-vennlig – men har nå bedt Brailsford om å gå av.

– Media i England var lenge veldig ukritiske og snille med Team Sky. Det har snudd fullstendig. Det siste året har vært utrolig skadelig for året, og jeg er overrasket over at Dave Brailsford fortsatt har en jobb, sier irske Shane Stokes til VG i Frankrike.

Han jobber for nettstedet Cyclingtips.com og har i lang tid hatt en mer kritisk tilnærming til Sky enn mange av kollegene sine i media.

– I mine øyne er Brailsford den største utfordringen for laget hva gjelder troverdighet akkurat nå. Måten han oppfører seg på overfor journalister, og måten han har skjult sannheten på, har ført til et vanvittig press. Jeg blir overrasket om han beholder jobben, sier Stokes.

Mektige Dave Brailsford nekter for at det er gjort noe galt i Team Sky.

SKY-EKSPERT: David Walsh kaller Dave Brailsford for sykkelsportens Donald Trump. Foto: Daniel Sannum Lauten , VG

– Jeg elsker jobben min, og kunne ikke tenkt meg å gjøre noe annet. Jeg har ikke tenkt meg noe annet sted. Jeg blir å finne i dette laget til neste år, året etter det og året etter det igjen, sa han på en pressekonferanse to dager før Tour de France.

Alle er ikke like sikre på akkurat det. For konklusjonen av granskingen til det britiske antidopingbyrået er ikke ferdig ennå. Og parlamentet kan komme til å fortsette sine høringer.

– Tro på oss, vi gjør ting på den rette måten, oppfordrer Brailsford.

– Og hvorfor skal vi tro på deg?

– Fordi vi gjør ting på den rette måten, svarte Sky-sjefen.

– Og hvordan vet vi det?

– Det vil tiden vise. Vi gjør ting på den rette måten, fortsatte han.

SLIK HAR TEAM SKYs PROBLEM-ÅR VÆRT:



ANKLAGET SKY: Jess Varnish fikk topptrener Shane Sutton til å si opp jobben sin. Foto: Cathal Mcnaughton , Reuters

April 2016: Medaljevinner fra London-OL, Jess Varnish, anklager British Cycling, som lenge ble ledet av Sky-sjef Dave Brailsford, for å være preget av en fryktkultur. Sky-trener Shane Sutton må gå av etter at en etterforskning bekrefter at han brukte sexistisk språk overfor Varnish. Varnish var da droppet fra eliteprogrammet i British Cycling, men mente dette ikke skyldtes sportslige årsaker.

September 2016: Hackergruppen Fancy Bears avslører hvordan Bradley Wiggins, som Sky-rytter, fikk medisinske fritak til å bruke et kraftig steroid – av andre ryttere benyttet som doping tidligere – bare dager før Tour de France i 2011 og 2012, samt Giro d’Italia i 2013. Ingenting tyder på at han faktisk var syk. Søknaden ble sendt inn av Skys lege, med Brailsfords velsignelse. – Jeg har hatt astma hele livet. Det var for å kurere et medisinsk problem, ikke for å jukse. Jeg kom bare opp på «null-nivå», hevder Wiggins selv.

Oktober 2016: Daily Mail avslører at en ansatt i British Cycling i juni 2011 fløy fra Manchester til Frankrike med en polstret konvolutt. Den ble levert legen til Sky. Han kjente ikke selv innholdet. Dave Brailsford nektet lenge å si hva innholdet var, før han hevdet at det var snakk om det lovlige middelet Fluimucil. Han hevdet også tidlig at innholdet var ment til rytteren Emma Pooley, men hun sier at hun befant seg i Spania på dette tidspunktet. Hvorfor fly fluimucil fra England når det kan kjøpes billig på apotek i Frankrike, spør skeptikerne – som antyder at det kan ha vært snakk om steroider i stedet.

Oktober: 2016: Journalisten som avslørte transporteringen av konvolutten med medisiner, avslører at Sky-sjef Dave Brailsford lurte på om han ville droppe å skrive om saken dersom han i stedet fikk en negativ historie om et konkurrerende lag. – Er det noe som kan gjøres for at du ikke omtaler dette, spurte Brailsford.

Oktober 2016: Det britiske antidopingbyrået (UKAD) sier de har startet etterforskning av Team Sky og British Cycling. Dette pågår fortsatt.

KONTROVERSIELL SEIER: Bradley Wiggins etter å ha vunnet Tour de France i 2012. Foto: Joel Saget , AFP

Desember 2016: Saken har gått så langt at det engelske parlamentet kaller inn Dave Brailsford til offentlig høring. Sky-sjefen grilles om innholdet i konvolutten i 2011, uten at han kan dokumentere innholdet. Tidligere Sky-trener Shane Sutton vitner også, og sier konvolutten var til Bradley Wiggins, og inneholdt medisiner.

Januar 2017: Sjefen for antidopingbyrået UKAD vitner og sier at kun Skys hovedlege vet innholdet i konvolutten. Han registrerte det imidlertid ikke digitalt, slik han skulle. Og nå sier legen at PC-en hans er stjålet.

Mars 2017: Tidligere Sky-rytter Josh Edmonson sier han brøt UCI-reglen som forbyr bruk av sprøyter i sykkelsporten i 2014. Han skal ha satt sprøyter med vitaminer på seg selv. Team Sky dekket over det hele og unnlot å rapportere til UCI, hevder Edmonson. Team Sky sier derimot at rytteren hevdet han ikke hadde satt sprøytene, kun at han hadde utstyret til å gjøre det.

Mars 2017: Det blir kjent at legen til Team Sky, Richard Freeman, bestilte 55 doser med steroidet triamcinolone i perioden 2010 til 2013. Et fåtall ble brukt av Sky-ryttere, hevder han. Freeman sier i stedet han brukte dette på ansatte i British Cycling og Sky, samt i sin private praksis.

Mars 2017: Chris Froome nekter å skrive under på en støtteerklæring til fordel for Dave Brailsford. Snur en uke senere, og støtter sjefen offentlig.

Team Sky-sjef Dave Braisford har hele tiden nektet for at det har foregått noe galt. Han har holdt en svært lav profil offentlig det siste året, og avventer nå hva som kommer ut av etterforskningen til UKAD.

