Tour de France-lederen kan avgjøre Kristoffs skjebne

PEYRAGUDES (VG) Dersom Tour de France-leder Fabio Aru (27) ikke får innfridd sitt skyhøye lønnskrav, øker sjansene for at Alexander Kristoff (30) blir Astana-rytter neste sesong.

Nordmannen har bekreftet at det kontroversielle sykkellaget er én av flere kandidater dersom han velger å forlate Katusha i vinter.

Problemet er bare følgende: Astana-kaptein Fabio Aru er brennhet etter å ha tatt over ledelsen i Tour de France i kveld. Dersom han signerer en forlengelse av avtalen sin, er det svært usikkert hvor mye penger det er igjen til Kristoff.

Så du denne? Froome mistet den gule trøya!

Stavanger-mannen sier han forhandler med Katusha fortsatt, men forholdet mellom partene virker ikke å være det beste.

– Vi snakker med Kristoff, men ingenting er signert. Vi må vente på Fabio før vi tar en avgjørelse om Kristoff, fortalte Astana-sjef Alexandre Vinokourov i målområdet i Peyragudes torsdag kveld.

– Hvorfor er dere interessert i Kristoff?

– Jeg tror han kan ta et steg til, også i klassikerne. Men ingenting er signert ennå, gjentar den tidligere OL-vinneren.

Etter det VG forstår skal Vinokourov i møte med representanter for Aru en gang i neste uke, samtidig som årets Tour de France nærmer seg slutten.

Da kan det være duket for heftige forhandlinger, skal vi tro Cycling Weekly. Nettstedet hevder at Aru først ba om en årslønn på 28 millioner kroner, mens Astana bare ville betale 19 millioner.

Kravet økte



Etter at Aru deretter vant Tour de France-etappen opp til Planche des Belles Filles, økte så kravet til 38 millioner kroner, skriver nettstedet. Det er usedvanlig mye penger i sykkelsporten.

VGs sykkeljournalist: – Vanskelig å se hvordan Kristoff kan fortsette i Katusha

Og i kveld tok altså 27-åringen fra Sardinia over ledertrøya i Tour de France. Det gir svært gode forhandlingskort.

Paradoksalt nok er UAE Emirates det laget som forsøker å lokke Aru vekk fra Astana. Nettopp UAE Emirates skal også være interessert i Alexander Kristoff ifølge Procycling.

– Alexandre Vinokourov gjør alt for å beholde Aru. Det er andre lag som vil ha ham, og når det er tilfellet, så blir alt litt mer komplisert. Jeg håper Fabio forstår at dette er hans lag. Han har superryttere tilgjengelig til å hjelpe ham i store ritt, sier Astana-sjef Giuseppe Martinelli.

Team Sky lå som en maskin helt fremst i hovedfeltet gjennom torsdagens Tour de France-etappe.

En sammenlagtrytter som Nairo Quintana var blant dem som måtte kaste inn håndkleet opp de siste stigningene før rytterne var i mål i Peyragudes.

Froome måtte slippe



Den store duellen startet imidlertid ikke før det gjensto noen få hundre meter til målstreken. Da angrep Fabio Aru. Han måtte se seg slått av Romain Bardet, som vant etappen – men italieneren fikk en luke til Chris Froome.

Fikk du med deg? Hushovd: – Kristoff er ikke like skarp som han var

Det var nok til å overta den gule ledertrøya, og snu opp-ned på taktikkeriet i Tour de France.

– Jeg hadde ikke bena til å følge ham. Det er ingen unnskyldning i dag, sa Chris Froome etterpå.

Fabio Aru var i godt humør da han møtte til pressekonferanse på snaut 1600 meters høye. Klokken hadde da passert 18.00 torsdag.

– Etter å ha passert målstreken, så snudde jeg meg. Jeg så at Chris var et stykke lenger bak. Jeg regnet litt for meg selv, og tenkte at jeg ville ta den gule trøya. Da det ble bekreftet, føltes det helt fantastisk, sier Aru.

Kjørte i grøfta



Danske Jakob Fuglsang var sjanseløs på å følge Astana-kapteinen etter å ha pådratt seg brudd. Aru maktet likevel å følge Sky-toget, som holdt høy fart gjennom store deler av etappen.

– Tempoet spesielt høyt i stigningene. Når det går så fort, er det ikke noe å si. De har et sterkt lag og kan kjøre den teknikken. Da kan vi andre bare holde oss på hjul, sier Aru.

– Hva skjedde da du og Froome forsvant ut i grøfta mot slutten av etappen?

– Jeg lå bak noen Sky-ryttere som kjørte for fort inn i en sving. Vi kjørte ut i grøfta, men krasjet ikke. De andre rytterne i gruppa vår stanset opp, og det takker jeg dem for, sier 27-åringen.