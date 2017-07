Taktisk genistrek sikret Edvald-seier

SALON-DE-PROVENCE (VG) Edvald Boasson Hagen (30) tok sin første etappeseier i Tour de France på seks år – etter å ha fått en avgjørende beskjed på øret av lagledelsen.

Nordmannen hadde ligget i brudd gjennom store deler av dagen. Bare tre kilometer før mål ventet en tilsynelatende helt vanlig rundkjøring. Alle bruddkameratene gikk til venstre – utenom Boasson Hagen og Niklas Arndt (Sunweb).

Det var ikke tilfeldig.

– Vi er ekstremt godt forberedt og har en bil som kjører en halvtime foran rytterne og varsler om det skulle være noe. Vi sa at «på 2,7 kilometer må du gå til høyre i rundkjøringen». Du så det selv: Alle andre gikk til venstre. Eddy gikk til høyre og fikk ti meter. Og med kreften til Edvald var løpet over. Det viser at man må være ekstremt godt forberedt, sier lagsjef Douglas Ryder til VG.

Boasson Hagen strålte om kapp med sola i Frankrike i kveld.

– Jeg glemte ikke å gå til høyre. Gode forberedelser, smilte nordmannen.

