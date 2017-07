Styrketrening er Edvalds suksessoppskrift: – Jeg har blitt sterkere

RODEZ (VG) To måneder før VM i Bergen imponerte Edvald Boasson Hagen (30) nok en gang i Tour de France. Årsak: Styrketrening.

– Jeg har blitt både sterkere og raskere, sier nordmannen til VGs journalist i Frankrike.

Da hadde Boasson Hagen nettopp tråkket inn til en tredjeplass på lørdagens Tour-etappe inn til Rodez. Den siste kilometeren var knallhard. Men i motsetning til 2015, da Tour de France gjestet samme by, var nordmannen aldri hektet fullstendig av i dag.

30-åringen fremstår i det hele tatt skarpere enn på lenge.

– Jeg har fått tilbake eksplosiviteten, sier han selv.

Han var litt uheldig da rytteren før ham måtte slippe sitt hjul opp den siste bakken, forklarer han. Det gjorde at Boasson Hagen også fikk en luke opp til de helt fremst. Den var vrien å tette.

At han for alvor begynner å ligne på sitt «gamle jeg» er ikke tilfeldig. Det første trener Fredrik Mohn gjorde da han fikk tilbake sin gamle elev etter tiden med trenere i Sky, var å gjeninnføre styrketrening gjennom hele sesongen.

Det er det slett ikke alle som gjør i sykkelverden.

– Det er gøy å se at kroppen responderer. Jeg har jo også vært med i toppen på flate spurter her nede, så det fungerer, sier Boasson Hagen.

Lite vekttrening i Sky



Trener Fredrik Mohn sitter hjemme i Bergen, der det skal sykles verdensmesterskap om bare to måneder. Han snakker jevnlig med folk i Olympiatoppen, og legger opp en plan som gjør at styrketreningen ikke går på bekostning av tid på sykkelen.

– Men Edvald skal trene styrke den første dagen etter hjemkomst fra Tour de France. Det gjør han før han tar en liten ferie, sier han.

– Hvordan fungerte dette da du «mistet ham» til Team Sky?

– Det var sporadisk. Ikke gode greier. Han gjorde det på eget initiativ, men Sky var jo på samlinger hele tiden. Nå har vi funnet tilbake til sånn Edvald var da vi bygde ham opp, sier Mohn.

Han erkjenner likevel at det å konkurrere med Marcel Kittel i flate spurter ikke var en del av planen. Det har Boasson Hagen gjort ved to anledninger i årets Tour de France.

Nordmannen fikk klapp på skulderen av lagsjef Douglas Ryder i Dimension Data lørdag kveld. Han nådde ikke helt opp, men fikk ros for forsøket.

Sjefen tror på VM-suksess



Etter «oppvåkningen» i årets Tour, venter VM på hjemmebane i Bergen i september.

– Da Cavendish ble syk i fjor, sa jeg følgende til Edvald: Kanskje du blir verdensmester for oss i stedet. Han svarte «ja, det hadde vært hyggelig» - sånn Edvald alltid sier, ler Ryder – etter å ha lagt om til en lys stemme.

– Men alvorlig: Ja, Edvald kan vinne VM. Uten tvil, sier sykkelsjefen til VG.

Fredrik Mohn antyder at den 1,5 kilometer lange bakken, som skal forseres tolv ganger i VM, kan bli lengste laget for Alexander Kristoff. Katusha-rytteren og Boasson Hagen skal ha delt kapteinsrolle i Bergen-VM.

Mesterskapet på hjemmebane er det store målet for «Team Boasson Hagen» i 2017.

– VM står øverst på listen. Mye av den treningen vi legger ned nå, er myntet på VM. Jeg kan ikke forstå annet enn at det er en løype som passer ham. Men den passer selvsagt for de argeste konkurrentene hans også. Edvald skal være på sitt aller, aller beste under VM, sier Mohn.

– Er han ikke det nå?

– Jeg håper ikke det. Han er god, men jeg håper vi skal klare å få ham enda bedre, sier treneren.

PS! Chris Froome tok tilbake den gule ledertrøya i Tour de France lørdag, og har nå 18 sekunder ned til Fabio Aru. Les mer om etappen her.

