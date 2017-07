Quick Step-sjef Brian Holm er forbannet over at Vuelta a España dropper podiedamene og skylder på Norge. Det gjør sykkelpresidenten stolt.

– Dette er noe nordmennen har funnet på. Dette er den norske moralen. Jeg ble så forbannet og sur da jeg så overskriften, sier Brian Holm til NRK.

Den danske sjefen for storlaget Quick Step sikter til nyheten om at storrittet Vuelta a España har besluttet å droppe «podiedamene».

FORNØYD MED KRITIKKEN: Sykkelpresident Harald Tidemann Hansen ler når han blir spurt om Brian Holms beskyldninger, og tar de som et kompliment. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Kvinnene i korte kjoler som tradisjonelt følger vinnerne opp på podiet i sykkelsporten, skal i det spanske rittet nå erstattes av «smakfullt antrukne» kvinner og menn, ifølge nettsiden Cyclingnews.com.

– Selvfølgelig Norges feil



Det faller ikke i gjor jord hos Holm, og han er ikke i tvil om hvem som har skylden: Det er nordmennene.

Grunnen er enkel: Bergen har byttet ut podiedamene med bunadskledd ungdom før VM i august.

RASER MOT NORGE: Brian Holm mener Norge er en «saudiarabisk oljestat» og skyld i at podiedamene forsvinner fra sykkelsporten. Foto: Bax Lindhardt , AFP

– Ja, selvfølgelig er det Norge sin feil at podiedamene forsvinner. Det er de som startet det. Det var de som fant på at det var sexistisk og at det er en utstilt kvinne, raser danske Holm.

– Ikke engang svenskene kan finne på noe slikt, og er det noen som er idioter, så er det svenskene. De har ikke engang sykkelløp, fortsetter han.

Quick Step-sjefen fortsetter med å kalle Norge en «saudiarabisk oljestat» hvor man krever at folk ikler seg burka.

– Nordmennene er noe «skid», slår han fast.

Sykkelpresidenten glad for kritikken

Holms utbrudd gjør presidenten i Norges Cykleforbund stolt.

– Jeg synes det er helt fantastisk hvis man mener at vi har vært med på å bidra til at en ukultur er på vei bort fra sporten. Jeg er stolt og fornøyd, sier Harald Tiedemann Hansen til VG.

Det var aldri aktuelt for dem å vurdere podiedamer når verdens beste syklister kommer til Norge, og de ville derfor heller ha ungdom i bunad på podiet med vinnerne.

Sykkelpresidenten mener Holms utspill er en etterlevning av en gammel ukultur i sykkelmiljøet, som han ikke tror deles av flertallet i miljøet.

– Ja, det gjør det, sier han.

– Jeg er egentlig bare storfornøyd hvis de mener at Norge står bak en slik endring, understreker han.

Tiedemann Hansen mener utviklingen løper fra podiedamene, enten Holm liker det eller ikke, og påpeker at Vuelta a España halvveis eies av ASO, som også organiserer Tour de France.

