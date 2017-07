Norsk Tour-rytter om Froomes «nesering»: – Ubehagelig

LE PUY-EN-VELAY (VG) Chris Froome (32) sykler Tour de France med noe som ligner en ring i nesa. De norske konkurrentene hans lar seg ikke overbevise.

Det er riktignok ingen ring, men en såkalt «Turbine»: En liten plastgjenstand som klemmer neseborene utover fra innsiden.

Hensikten skal være få med luft gjennom nesen og ned i lungene. Ifølge produsenten øker luftinntaket gjennom nesen med 38 prosent ved bruk av «The Turbine».

– Jeg har prøvd den, men det var ikke noe særlig. Det var ubehagelig. Den skal presse neseborene utover, men jeg følte også at den blokkerte mer enn at den hadde noen effekt, sier Vegard Stake Laengen til VG.

Han sykler Tour de France i disse dager og bruker innimellom neseplaster av den typen Robbie Fowler sverget til på fotballbanen for 20 år siden.

Heller ikke Alexander Kristoff har veldig tro på Froomes gule «nesering».

– Jeg puster gjennom munn. Det får være måte på, ler Katusha-kapteinen – som også har testet neseplaster, men uten å merke noen forskjell.

Studie antyder ingen effekt



MERKET INGEN EFFEKT: - Jeg puster med munn, ler Alexander Kristoff. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Kanskje ikke så rart, for effekten er høyst diskutabel:

I april i år publiserte forskere en studie i tidsskriftet «Journal of Science and Medicine in Sport» resultatet av en studie utført på 15 sykkelrytter. Konklusjonen var følgende:

«Turbine og Breathe Right er ineffektive når det gjelder å forbedre prestasjonen på 20 kilometer temposykling».



Chris Froome testet «neseringen» for første gang allerede i 2014. Under årets Tour de France har han også syklet med den gule anretningen. Det er imidlertid først og fremst under «nedsyklingen» på en rulle utenfor lagbussen etter etappene at han har benyttet den.

– Mindre energi og distraksjoner knyttet til pusting gjør at jeg kan bruke mer energi på andre momenter ved syklingen min, sier Tour de France-lederen i en reklametekst på produsentens hjemmeside.

Men alle lar seg altså ikke overbevise.

Chris Froome leder Tour de France med 18 sekunder ned til Fabio Aru, og 23 sekunder ned til Romain Bardet. I dag, mandag, er det hviledag i rittet.

Deretter venter en etappe som bør passe Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen tirsdag, før rytterne skal gjennom to tøffe Alpe-etapper onsdag og torsdag.