Kristoff tror ikke på seier i Paris

MARSEILLE (VG) Alexander Kristoff (30) erkjenner at skadene han har pådratt seg spolerer drømmen om en etappeseier i Paris søndag kveld.

– Jeg skal slite med å være først på Champs-Elysees. Det spørs om bena er gode nok. Om jeg kjenner at det ikke går, sier jeg fra til laget at de andre kan kjøre for egne sjanser, sier nordmannen i dag.

Han hadde nettopp gjort unna en obligatorisk tempoetappe i Paris, der Chris Froome trygget sammenlagtseieren i Tour de France.

Kristoff er fortsatt bandasjert og åpenbart plaget av skadene han fikk da han veltet tidligere i rittet. Han holdt 85 kilometer i timen da det gikk galt, får VG opplyst i dag.

– Jeg tviler på at jeg vinner, sier nordmannen selv.

– Er det skulderen som vil by på mest problemer på brosteinen?

– Det rister og da er det som å gni i sårene. Det er plagsomt. I går handlet det om at bena ikke var bra. I dag var det ristingen. Det var som å dra i huden, sier Kristoff.

– Cavendish, Sagan, Demare og Kittel er ute av rittet. Bittert at du ikke får en skikkelig sjanse i Paris?

– Det hadde vært veldig gode muligheter både i går og i dag. Sånn sett er det bittert at jeg ikke er bedre, men det er ikke noe jeg får gjort noe med, sier han.

Treneren også skeptisk



Hjemme i Norge sitter stefar og trener Stein Ørn.

– Et toppresultat er ganske usannsynlig. Han har omfattende skade på muskulaturen, og opplever da en form for lammelse som gjør at kraften forsvinner. Det er utelukket at han kan ha en perfekt muskulatur i morgen, sier Ørn – som til vanlig er lege.

Katusha har hatt en fryktelig Tour de France: Tony Martin vant hverken åpningsetappen i Dusseldorf eller lørdagens tempo i Marseille.

I tillegg har Alexander Kristoff slitt tungt sportslig, før han altså veltet stygt i Alpene.

VG møtte sportsdirektør Torsten Schmidt i Marseille lørdag ettermiddag. Han har sympati med den norske lagkapteinen:

– Han har veldig stygge skader og sover lite på grunn av skadene. Da er det vanskelig å restituere etter et langt treukersritt. Brosteinen i morgen passer heller ikke bra, det gjør at han vil oppleve mye smerte. Det kommer til å gjøre vondt. Dette plager og irriterer ham, sier Schmidt.

– En seier i Paris er umulig?

– Alexander er ingen maskin. Han er et menneske. Vi må være realistiske, sier tyskeren og trekker på skuldrene.