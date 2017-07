Kristoff: – Ser ut som om jeg har tapt en slåsskamp

SAINT-CHAFFREY (VG) Alexander Krisoff (30) var forslått og mørbanket da han ankom hotellet til Katusha i 19.30-tiden onsdag kveld.

Da hadde det gått halvannen time siden han trillet i mål, etter å ha veltet stygt i opp mot 70 kilometer på dagens Tour de France-etappe.

– Jeg føler meg etter forholdene bra, sier Kristoff til VG.

Han viste deretter frem skadene på kroppen: Ankelen, kneet, låret, albuen, fingrene på begge hendene, den ene skulderen og ansiktet var preget av det som hadde skjedd.

– Det ser ut som om jeg har vært i en slåsskamp som jeg tapte, humrer Kristoff - med en solid blåveis gjemt bak et plaster under venstre øye.

VG Direkte: Vi fulgte onsdagens etappe her.

– Hva skjedde?

– Etter den siste svingen i utforkjøringen, så var det en rett strekning. Da tok jeg frem en «bar» for å spise litt. Jeg lå midt i veien på den hvite stripen. Plutselig var jeg i luften, etter å ha kjørt i et hull på den hvite stripen. De som var bak meg sa at jeg ikke hadde nubbsjanse til å klare meg, sier 30-åringen.

Droppet røntgen



Han skulle egentlig til røntgen i Frankrike, men valgte å endre planer. Nå blir det restitusjon på hotellet i stedet. I morgen venter en ny fjelletappe.

– Legen sa at jeg beveget meg altfor mye til å ha brukket noe. Jeg har aldri brukket noe, og vet ikke hvordan det kjennes ut, men det føles ikke ut som noe annet enn sår, sier nordmannen.

IMG_5029.JPG - ENDELIG I MÅL: Alexander Kristoff i 18-tiden onsdag. Foto: , Anders K. Christiansen

Ryggen er fin, understreker han. Det gir håp med tanke på viktig søvn i natt.

Kristoff er 99 prosent sikker på at han står på startstreken i Briancon torsdag morgen.

– Hvorfor velter du så sjelden?

– Vanligvis har jeg god kontroll på sykkelen. I dag var det ikke mye annet jeg kunne gjort da jeg ikke så sprekken. Det var egentlig fin asfalt. Sånne sprekker ser man ofte i Belgia, men sjelden i Frankrike.

Så du denne? Froome-sjef til journalist: – Du kan stikke det opp i ræva di

Kittel brøt



Kristoff var ikke den eneste som slet tungt på fjelletappen tirsdag. Spurtkongen Marcel Kittel - som har vunnet fem etapper i år - måtte bryte Tour de France.

Dermed har stjernespurtere som Mark Cavendish, Arnaud Démare, Peter Sagan og Marcel Kittel alle forsvunnet ut av årets ritt. Det betyr at de norske sjansene øker betraktelig foran den gjeve finalen i Paris søndag.

– Hvilke tanker gjør du deg rundt spurten på søndag sånn situasjonen har blitt nå?

– Sjansen er større nå. Marcel har vært i en egen liga på de flate spurtene, mens det har vært ganske jevnt bak der. Da blir det en god mulighet om noen dager, sier Kristoff.

Se syklistens ekstreme bein: Dette kan Tour de France gjøre med kroppen

– Kan du være med helt der oppe?

– Det er fortsatt noen dager til Champs-Elysees, så jeg satser på at jeg kan kjempe i spurten der, ja, sier nordmannen til VGs journalist.