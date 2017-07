Kristoff før start: – Frykter etappen

BRIANCON (VG) Alexander Kristoff (30) frykter dagens fjelletappe i Tour de France etter gårsdagens voldsomme velt.

Det innrømmet nordmannen idet han haltet ut av bussen til Katusha i 12-tiden i dag.

– Det er alltid vondt dagen derpå, og jeg frykter etappen litt i dag. På papiret ser den heldigvis ikke så ille ut. Det er ganske flatt frem til avslutningen, så jeg satser på at det går bra, sier han.

Han droppet røntgen i går, men hadde en skulder som var ute av ledd. Den ble dratt på plass igjen av en fysioterapeut. Smertestillende tok unna de verste plagene.

VGTV: Se video av Kristoff etter gårsdagens smell

I dag har Kristoff paracet på baklomma, forteller han VG før starten på etappen.

– Det er en risiko for å stå av, men jeg tror det går greit. Så lenge jeg ikke blir svimmel underveis, går det nok greit. Jeg slo hodet kraftig i går.

Velter uhyre sjelden

LAPPET SAMMEN: Alexander Kristoff i dag. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Nordmannen var nettopp ferdig med siste utforkjøring og lå i opp mot 70 kilometer i timen da forhjulet traff et hull i asfalten. Kristoff, som var i ferd med å spise, var sjanseløs på å unngå en stygg velt.

– Det ser ut som om jeg har vært i en slåsskamp som jeg tapte, humret han idet han møtte VG utenfor hotellet til Katusha i 19.30-tiden i går.



Humøret var betydelig bedre enn like etter målgang. Da brukte han ord som «alt går i dass i denne Touren» og «dette var prikken over i-en».

Kristoff kom trillende på en liten koffert, men stoppet og svarte på spørsmål fra tre norske medier.

Han husker ikke helt når han veltet skikkelig sist, men nevner «Sveits rundt for noen år siden».

Quick Step-sjefen raser mot Norge: – Deres feil at podiedamene forsvinner

– Leser situasjonene godt

Trener Stein Ørn mener man må fem år tilbake i tid, til vårrittet Paris-Nice.

DEN GANG DA: Alexander Kristoff tok dette bildet i speilet etter at han gikk skikkelig på tryne tilbake i 2010. Foto: Privat

– Han er flink på sykkelen. Fordelen ved å være en kaptein er at man har et tog rundt seg. Da har man en posisjon i feltet som gjør at man ofte sitter foran. Og så er han rutinert og leser situasjonene veldig godt. Han ser når det er farlig og trekker seg unna, sier Ørn til VG.

Karrierens verste velt fant kanskje sted så langt tilbake i tid som 2010. Da gikk det galt mens Kristoff var førsteårsproff i BMC. Han tok bilde av seg selv foran speilet den gangen.

Så du denne? Froome-sjef til journalist: – Du kan stikke det opp i ræva di

Da VG i går kveld spurte 30-åringen hvorfor han sjelden går i asfalten, svarte Kristoff – med bandasje over store deler av kroppen:

– Vanligvis har jeg god kontroll på sykkelen. I dag var det ikke mye annet jeg kunne gjort da jeg ikke så sprekken. Det var egentlig fin asfalt. Sånne sprekker ser man ofte i Belgia, men sjelden i Frankrike.

Saken fortsetter etter videoen

Sier det går bra med ryggen

Ankel, kneet, låret, albuen, fingre på begge hender og skulderen fikk seg en trøkk i går. I tillegg til ansiktet – som han landet på.

Han kom alene til det lille Alpe-hotellet i Saint-Chaffrey klokken 19.30. Hjelperytterne var for lengst i gang med viktig restitusjon til en ny tøff økt i fjellene.

– Ryggen er fin. Det skal gå bra å ligge rett ut, sier Kristoff selv.

STEFAR OG TRENER: Stein Ørn er stepappa til Alexander Kristoff. Foto: Carina Johansen , VG

Se syklistens ekstreme bein: Dette kan Tour de France gjøre med kroppen

Trener og stefar Stein Ørn er også lege. Nettopp hvile blir viktig, sier han til VG.

– Alexander har visst fått et blått øye. Vi får se hvordan hevelsen påvirker synet. Mer alvorlig er nok hvordan dette påvirker restitusjonen dersom han ikke får sove skikkelig. En slagskade kan også gjøre at man får feber. Men det vet vi ikke før i morgen tidlig, mener Ørn.

Allerede i morgen, fredag, venter en ny etappe som kan passe Kristoff godt. Og søndagens sjarmørspurt i Paris blir bare mer og mer interessant sett med norske øyne.

Så du? Norsk Tour-rytter om Froomes «nesering»: – Ubehagelig

Håper å kjempe om seier i Paris

For onsdag måtte også Marcel Kittel bryte Tour de France. Fra før har Mark Cavendish, Peter Sagan og Arnaud Démare forsvunnet ut.

– Det er fortsaatt noen dager til Champs-Elysees, så jeg satser på at jeg kan kjempe i spurten der, ja, sier Kristoff til VG.

De største rivalene heter nå André Greipel, Michael Matthews og Nacer Bouhanni.

Og selvsagt: Edvald Boasson Hagen. Under ett år etter at de to nordmennene røk uklare under VM i Qatar, skal de spurte mot hverandre med en hel sykkelverdens øyne rettet mot seg.

– Edvald er den av de to som har det beste systemet rundt seg. Dimension Data har et perfekt opptrekkstog. De er best i Tour de France på det. Og med den farten Edvald har nå, så er han en av de beste. Greipel har hatt en elendig Tour de France, men jeg blir ikke overrasket om han plutselig dukker opp heller, sier Stein Ørn.