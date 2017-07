Kristoff ferdig i Katusha

PARIS (VG) Alexander Kristoff (30) skal ha bestemt seg for å vrake tilbudet om en kontraktsforlengelse med Katusha.

I kveld tråkket 30-åringen inn til en femteplass på den avsluttende Tour de France-etappen i Paris. Etterpå bekreftet Kristoff at han vet hvor han sykler neste sesong.

Han vil ikke avsløre hvilket lag det er snakk om, men VG vet at nordmannen ikke fortsetter i Katusha. Kristoff har syklet for laget i seks sesonger.

Etter det VG forstår har Kristoff signert en intensjonsavtale med UAE Emirates. Det er et ferskt lag i sykkelsammenheng. Fra før sykler norske Vegard Stake Laengen for laget.

– Jeg gleder meg til neste år. Det blir bra, sier Kristoff uten å bekrefte VGs opplysninger.

– Er det skrevet under på en kontrakt?

– Intensjonen er skrevet under, men ikke selve kontrakten, sier 30-åringen.

– Hvordan blir det?

– Det blir bra, tror jeg, sier han.

Lagsjef i Katusha, Jose Azevedo, svarte bare «Spør Alex» på alt av spørsmål om temaet etter målgang søndag kveld. Konfrontert med VGs opplysninger, sier trener Stein Ørn at han ikke vil kommentere spekulasjoner i media.

Kristoff har tjent mellom 16 og 18 millioner kroner i Katusha de to siste årene. Laget tilbød ham en kontrakt som ifølge ham selv var betydelig dårligere fra og med neste sesong.

Samtidig har både UAE Emirates og Astana vist interesse for nordmannen. Det samme gjorde et fransk lag i vår, får VG opplyst.

I sykkelsporten har ikke ryttere og lag lov til å annonsere nye avtaler før 1. august. Derfor er det ikke ventet noen offisiell bekreftelse på hvilket lag Kristoff har valgt før denne datoen.

Nordmannen skadet seg da han veltet i 85 kilometer i timen på vel ned fra en av Tourens siste fjell. Det har plaget ham i flere dager, og preget også søndagens spurt i Paris.

– Jeg hadde håpet at jeg skulle være bedre. Det mangler nok noen prosenter, og når jeg ser spurten nå, så er det veldig «dødt». Det er ikke snert der. Kroppen er ikke hundre prosent, legger han til, sier Kristoff til VG.

– Oppsummer Tour de France?

– Det har ikke blitt som jeg håpet. Jeg følte meg bra da vi startet, men det fungerte ikke helt likevel. I dag gjorde laget en god jobb, men jeg var ikke på topp. Jeg er ikke i nærheten av 100 prosent, sier han.

– Om du skal kaste terning på deg selv?

– Jeg ville sagt mellom 1 og 2 for min del. Jeg føler at det meste har gått skeis. Jeg har rett og slett ikke vært god nok. Jeg har manglet noe i spurtene. Egentlig har jeg ikke vært bra siden starten av mai, så jeg håper at det snur snart.

– Hva tenker du om å snu det før VM i Bergen?

– Det kan bare gå en vei. Jeg satser på å være bedre i Bergen enn nå. Jeg følte at jeg var i god form tidlig i Tour de France, men det ville seg ikke likevel. Nå man man finne ut hvorfor det har blitt som det har blitt, erkjenner Alexander Kristoff utenfor lagbussen til Katusha.

Han sykler for laget ut 2017-sesongen. Men ikke etter nyttår.

