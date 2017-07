Kristoff bommet etter VM-reprise

TROYES (VG) Alexander Kristoff (29) tenkte på VM-fiaskoen fra Qatar i høst etter å ha misset i en ny Tour de France-spurt torsdag kveld.

Nordmannen ble nummer fire og måtte se Marcel Kittel (QuickStep) ta årets andre etappeseier i det franske treukersrittet.

Dermed venter Alexander Kristoff fortsatt på årets første etappeseier. Det har gått hele 1082 dager siden han vant sin forrige etappe i Tour de France.

– Det ble en VM-reprise i dag, selv om jeg ikke følte at Rick (Zabel) spurtet selv. Jeg ropte og ropte, men han var kanskje bare «ferdig». Men da må han i så fall gi meg beskjed og slå ut, sånn at jeg får en lettere vei frem, sier Kristoff til VGs journalist i målbyen Troyes.

Nordmannen ropte på noe som ikke skjedde, forteller han. I stedet måtte han ut i vinden for å komme seg rundt ryttere før han kunne spurte. Da var kreftene brukt opp idet finalen startet med snaut tre hundre meter igjen til streken.

ETTER ETAPPEN: Alexander Kristoff. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Kristoff hadde sitt livs sjanse på et VM-gull i Qatar i høst, men følte seg dolket i ryggen av Edvald Boason Hagen som han mente spurtet for egne sjanser i stedet for å følge den oppsatte planen.

I kveld er ikke Kristoff like misfornøyd med lagkameratene i Katusha.

– Vi var der alle mann, og jeg føler Marco gjorde en god jobb for å få meg frem. Tony jobbet også bra. Det manglet bare litt på de siste 500 meterne. Der var det ikke perfekt, sier 30-åringen fra Stavanger.

– Påvirker det stemningen i bussen at det er litt «nesten» hele veien?

– Kanskje. Det har jo ikke gått helt som vi håpet foreløpig, men vi får bare jobbe videre. Gjør vi ting rett, så er vi gode nok. Det mangler bare det siste lille. I dag sto det ikke bare på meg.

– De i bussen tror på «prosjekt Kristoff»?

– Ja, det føler jeg. Jeg har vist gjentatte ganger at jeg er rask nok. Vi får bare stå på videre, sier han.

Kristoff er tydelig på at han hadde gode ben torsdag, og at han kunne kjempet enda høyere opp påresultatlisten dersom det ikke hadde blitt kluss på den siste kilometeren inn i Troyes.

Marcel Kittel var likevel best i dag også.

– Han er nok den raskeste her nå. Han er mannen å slå på de flate dagene. Det har han vært i et par år nå. Men du så den andre spurten nylig: Da var han ikke der. Så vi må bare fortsette, mener Kristoff.

– Hva sier du for å berolige norske fans som håper på etappeseier hjemme i stua?

– Det er etapper helt til Paris. Den tredjesiste dagen er en god mulighet, og det kommer flere sjanser. Jeg skulle gjerne hatt en seier allerede, men så lett er det dessverre ikke er nede. Jeg har prøvd noen år nå, og det er en stund siden jeg vant sist, sier Kristoff til VG.

6. etappe, 216 km Vesoul – Troyes:

1) Marcel Kittel, Tyskland (Quick-Step) 5.05,34, 2) Arnaud Démare, Frankrike (FDJ) s.t., 3) André Greipel, Tyskland (Lotto Soudal) s.t., 4) Alexander Kristoff, Norge (Katjusja) s.t., 5) Nacer Bouhanni, Frankrike (Cofidis) s.t., 6) Dylan Groenewegen, Nederland (LottoNL) s.t., 7) Michael Matthews, Australia (Sunweb) s.t., 8) Daniel McLay, Storbritannia (Fortuneo) s.t., 9) Rüdiger Selig, Tyskland (Bora) s.t., 10) John Degenkolb, Tyskland (Trek) s.t.

Øvrige norske: 13) Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) s.t., 160) Vegard Stake Laengen (UAE) 1.45 min. bak.