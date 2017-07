Kristoff åpner for å sykle til han er 40 år

LE PUY-EN-VELAY (VG) Fortvil ikke: Dersom Alexander Kristoff (30) forlater Tour de France uten etappeseier, kommer det nye sjanser.

Han fylte 30 år for to uker siden. Overfor VG åpner nordmannen for en lang karriere, dersom han unngår stygge velt i fremtiden.

– Jeg har egentlig sagt 38 som mitt siste år til kona. Men om jeg ikke får en annen jobb, så sykler jeg videre. Det kan være å mulig å sykle frem til jeg blir 40, mener Kristoff.

– Du klarer å holde motivasjonen oppe?

– Det går veldig opp og ned. Det er perioder da jeg er lite motivert og tenker at «dette gidder jeg ikke holde på med i mange år fremover». Men så føler man seg i bra form og «makser» i bakkeintervaller. Da er det plutselig gøy igjen, sier han.

Kristoff tviler på at han tar jobb i støtteapparatet til et sykkellag den dagen karrieren er over. All reisingen gjør det lite attraktivt, mener han. En kommentatorjobb i ny og ne frister mer.

Håper å unngå universitetet



Høyere utdannelse har han ikke tatt.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å trenge det. Jeg satser på at økonomien er såpass (etter karrieren) at jeg slipper å gå på universitetet. Men jeg har sagt at dersom jeg skal gå på universitet, skal jeg iallfall ha med meg fadderuka, sier Kristoff før han ler høyt av seg selv.

– Så om vi ser deg på universitet i fremtiden, så vet vi at du har dårlig råd?

– Da har jeg dårlig råd, ja, gliser 30-åringen.

Han syklet halvannen time på hviledagen i Tour de France i går. Deretter tok han seg god tid til fire norske medier. VG pratet med Kristoff inne i lagbussen til Katusha.

Årets Tour de France har vært stang-ut for Kristoffs del. Det har gått tre år siden han vant en etappe i rittet.

Sikler på Porsche



Dagens økt i Frankrike kan imidlertid passe godt. For nå er konkurrentene slitne. Kanskje faller Marcel Kittel av før avslutningen i Romans-Sur-Isere. Da bør Kristoff være giftig. Han er uenig med sin egen sjef og tror det kan bli massespurter både i dag og fredag.

– De to spurtetappene denne uken er mine største sjanser i Tour de France. De er harde, og kanskje vi blir kvitt Kittel på veien til mål, sier Kristoff.

– I fjor ville du kjøpe vannscooter dersom du vant en etappe. Hva er årets løfte til deg selv?

– Jeg har lyst på en fin Porsche 911 som står i en butikk i Stavanger, men vet ikke om jeg kjøper den selv om jeg skulle vinne en etappe. Boliglånet mitt står høyere opp på listen, smiler Kristoff.

Må ned i lønn



Han tjener 16-18 millioner kroner i Katusha, men har brukt store penger på en eiendom i Stavanger-området. I tillegg har han nå erkjent at han vil gå betydelig ned i lønn når han skal signere ny kontrakt for kommende sesong.

30-åringen liker «Ferrarier og 911-ere» forteller han. Thor Hushovd er også ihuga Porsche-fantast. Sørlendingen kjøpte sin første etter å ha solgt bakte poteter på nattestid i Grimstad i slutten av tenårene.

Hushovd kjøpte en Lamborghini i gave til seg selv etter å ha vunnet VM-gull i 2010.

– Jeg tror faktisk en av Porschene til Thor står til salgs i butikken i Stavanger, skyter Kristoff inn.

– Så om du vinner en etappe i årets Tour de France, kan du komme til å kjøpe Hushovds sportsbil?

– Fargen var ikke så fin, men det er en lignende jeg ser på, smiler Katusha-kapteinen.

