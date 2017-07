Kittel utklasset konkurrentene og spurtet inn til sin andre etappeseier

TROYES/OSLO (VG) Vegard Stake Laengen (28) nektet å gi seg i tet, men måtte til slutt gi tapt for Marcel Kittel (29) som på knuste alle i spurten.

Onsdag gikk Edvald Boasson Hagen i brudd. I dag var det Vegard Stake Laengen (UAE) sin tur.

Sammen med Fredrik Backaert (Wanty) og Perrig Quéméneur (Direct Energie) hadde nordmannen på det meste fire minutters ledelse ned til feltet. Bruddforsøket var imidlertid bortimot sjanseløst på en etappe der spurtlagene ville jobbe for å samle feltet og sprinte om seieren i Troyes.

Laengen gikk tidlig og var der i nærmere 212 kilometer. Men med fire kilometer igjen av den 6. etappen var forspranget på feltet redusert til ti sekunder, og 500 meter senere var forspranget redusert til fem sekunder. Et heltemodig forsøk var over etter 500 nye meter.

Selv om det ikke holdt helt inn, ble det ikke helt uten lønn for strevet for Laengen. Han ble kåret til etappens mest aggressive, og får seg dermed en tur opp på pallen.

Suveren tysker



Edvald Boasson Hagen skulle i ilden for Dimension Data etter at Mark Cavendish forlot Tour de France med brudd i skulderbladet. I Katusha jobbet man som vanlig for at Alexander Kristoff skulle ta sin første etappeseier i Tour de France på tre år.

Men det lykkes ikke for Kristoff, og istedet var det tyske Marcel Kittel fra Quick-Step som gikk helt til topps og vant sin andre etappe i årets Tour de France. Boasson Hagen startet spurten og var i føringen med under 600 meter igjen, men det holdt ikke inn for ham eller noen andre av de norske. Boasson Hagen ga opp drøye 100 meter fra mål, og endte til slutt på en 13. plass.

En som ikke ga opp og timet spurten til perfeksjon var seierherren Kittel.

– Han er suveren. Han er den råeste av de råe, var dommen fra TV 2s kommentatorer.

29-åringen vant foran Arnaud Démare og landsmann André Greipel. Kristoff ble beste norske med 4. plass.

– Jeg føler meg egentlig ganske bra, men det ble for langt frem for meg. Jeg visste at i dag ikke var den beste sjansen for min del, men det ble ikke helt perfekt dessverre. Skal jeg vinne må jeg ha det helt perfekt, sier en andpusten Kristoff til TV 2 etter målgang.

Torsdagens spurt var den første etter sykkelikonene Mark Cavendish og Peter Sagan begge forsvant ut av rittet for to dager siden.

Årets Tour de France fortsetter fredag med en 214 kilometer lang etappe mellom Troyes og Nutis-Saint-Georges. Løypen innbyr til nok en massespurt - som kan gi en ny seierssjanse for Kristoff.

