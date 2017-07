Jobber med å få Tour de France til Norge

STATION DES ROUSSES (VG) Hektet på Tour de France? Nå jobbes det målrettet med å få verdens største sykkelritt til Norge i løpet av få år.

Etter det VG erfarer er det blant annet miljøet rundt Arctic Race of Norway som arbeider med dette.

Det nordnorske sykkelrittet er eid av ASO, som også eier Tour de France.

– På grunn av prosessen man jobber med, ønsker jeg ikke kommentere dette nå, sier Arctic Race-sjef Knut-Eirik Dybdal.

Dersom Tour de France-ledelsen velger Norge, er det etter alle solemerker snakk om å legge de tre første etappene til flere steder i Norge.

Hver dag og natt rigges en et nytt start- og målområde. Avstanden til kontinentet blir for stor fra Nord-Norge - selv om ASO har lagt sin elsk på landsdelen etter at Arctic Race ble arrangert første gang i 2013.

VG vet at det allerede har vært en konkret dialog med enkelte sentrale byer på Østlandet.

Logistikk er også den store utfordringen i denne delen av landet. Det å få et så stort apparat som Tour de France er fra Norge til Frankrike, der rittet vil fortsette, i løpet av kort tid er en nøtt som må knekkes.

Det er ikke utarbeidet en formell søknad, eller skaffet til veie nødvendige penger ennå. Etter det VG forstår er det byene, og ikke forbund eller sykkelklubber, som må stå som vertskap og signere en søknad.

Festen er ikke gratis: I år la den tyske byen Düsseldorf 117 millioner kroner (49 fra byen og 68 fra sponsorer) på bordet for å være startby i Tour de France. Intensjonen er at dette skal tjenes inn igjen gjennom turisme, markedsføring av byen og økt fokus på sykling.

VG er ikke kjent med hvilket år man har ambisjoner om å få Tour de France til Norge. Men startbyene for de neste årene er allerede spikret: I 2018 starter rittet vest i Frankrike. I 2019 er det belgiske Brussel som er plukket ut.

Dermed er det grunn til å tro at 2020, 2021 eller 2022 er aktuelle år.

ASO-eier Marie Amaury og hennes sønn Jean-Etienne, som tar seg av den daglige driften, har begge blitt svært fascinert av Nord-Norge etter at selskapet valgte å støtte ideen om sykkelritt i regionen.

Suksess i England i 2014



I år startet Tour de France i Tyskland. For to år siden i Nederland, og for tre år siden i Yorkshire i England. Det var en gedigen suksess, sier journalist Daniel Friebe.

Han dekker Tour de France for ITV, og har skrevet bøker om både Mark Cavendish og Eddy Merckx.

– Sykkelrittet Tour of Yorkshire er et direkte resultat av Tour de France den gangen. Nå er hele regionen opphengt i sykling. De har lagt inn bud for VM, og ønsker seg etapper i Spania rundt. Tilskuertallet var enormt, og folk i området kaller Yorkshire for «syklingens hjemsted i England», sier han til VG.

– Var det verdt pengene?

– Svaret er definitivt «ja» når det kommer til det å utvikle sykkelsporten og folks oppmerksomhet rundt det å sykle. Men det er som med reklame: Hvordan regner man ut akkurat hvilke kroner som er resultatet av reklamen? Suksessen er uansett ubestridt.

– Hva tenker du om Norges sjanser dersom man faktisk søker?

– Tour de France har ikke vært så dristige tidligere. De har riktignok vært i Irland (1998). Det er et stykke til Norge. Men ut fra hva jeg har sagt fra Arctic Race så er entusiasmen der, og dere har gode ryttere i Norge. Norge kan utvilsomt skape noe som vil se spektakulært og fantastisk ut, sier Friebe.

Enormt arrangement



Dersom Tour de France faktisk starter i Norge i løpet av få år, er det et litt annet sirkus som kommer enn det som setter sitt preg på Nord-Norge under Arctic Race:

Hele 2000 journalister følger Tour de France. Rittet sendes i 190 land. 60 TV-kanaler sender direkte. Mer enn 500 hoteller får ifølge arrangøren besøk tilknyttet Tour de France.

Danmark har også jobbet for å få Tour de France-åpningen. Der skal kommune, regioner, kommuner og private ha samlet sammen 90 millioner kroner til et felles bud. Danmark tapte kampen om 2018 og 2019. De ønsker seg imidlertid fortsatt en Tour-start, eller «Grand depart» som det heter i Frankrike, i 2020.

ASO er et privat, fransk selskap som foruten å eie Tour de France, også eier blant annet Spania rundt, Paris-Dakar, Paris-Roubaix, Paris-Nice og sportsavisen L'Equipe.