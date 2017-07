Idrettshistoriker: – De burde ha blitt dømt likt

NUITS-SAINT-GEORGES/OSLO (VG) Idrettshistoriker Tom A. Schanke har aldri hørt om mindre seiersmargin enn den som skilte Marcel Kittel (29) og Edvald Boasson Hagen (30) fredag.

Nordmannen var utrolige 0,0003 sekunder fra å vinne den syvende etappen i årets ritt. For å klare å skille de to rytterne måtte juryen zoome så kraftig at ytterkanten på gummien fylte hele TV-skjermen.

– Jeg aksepterer at idretten blir mer og mer ekstrem. Men hundredeler er nok. Jeg synes de burde ha bli dømt likt, sier idrettshistoriker Tom A. Schanke til VG.

Langrennssporten tok vekk hundredelene da Thomas Wassberg slo Juha Mieto med ett hundredel i 1980-OL. Men idrett blir likevel bare jevnere og jevnere. Sist vinter ble til og med Vasaloppet avgjort på målfoto da Jon Kristian Dahl slo Andreas Nygaard på målstreken. Målfotoduellen mellom Oddvar Brå og Aleksandr Savjalov på stafetten i ski-VM 1982 er klassiker i norsk idrettshistorie. Norge og Russland delte gullet. I 2002 fikk både Thomas Alsgaard og Frode Estil OL-gull etter at målfotoet ikke kunne skille dem.

Tommy Moes utforseier, fire hundredeler foran Kjetil André Aamodt på Lillehammer i 1994, føles til sammenligning som en evighet. Lasse Kjus og Hermann Maier delte VM-gullet i super-G da de kom inn på samme hundredel under VM i 1999.

I Sotsji-OL gjentok historien seg: Tina Maze og Dominique Gisin ble begge vinnere i utfor. Arrangøren hadde tilgang på tusendelene, men offentliggjorde aldri hvem av dem som egentlig var først. Ett tusendel skal ha utgjort 2,6 centimeter, ifølge Peter Huerzeler i Omega Timing.

– Vi kan skille utøverne ned til en milliondels sekund, meldte Huerzeler i det sveitsiske klokkefirmaet som har tatt tiden i OL siden 1932.

Marcel Kittel var i en egen klasse i Tour de France – helt til Edvald Boasson Hagen sto opp fra de døde.

– For fem år siden ville man ikke klart å kåre en vinner, sier Boasson Hagens trener, Fredrik Mohn, til VG.

Høyst sannsynlig ble det skrevet idrettshistorie: Trolig har ingen idrettsutøver tapt med mindre margin noen gang. I bob, aking og kortbaneløp på skøyter brukes tusendeler for å skille utøverne.

Edvald Boasson Hagen tapte med tre titusendelssekund. Hvis duellantene hadde en spurthastighet på cirka 75 km/t – den skadde superspurteren Mark Cavendish er mål til 78 km/t – tapte Boasson Hagen med 6,25 millimeter.

I dag skilte seks millimeter enorm glede fra stor skuffelse, sa Marcel Kitten på pressekonferansen etter seieren.

– Det er fryktelig lite, sier matematikkprofessor Fred Espen Benth ved Universitetet i Oslo. Han har hjulpet VG-sporten med utregningen som stemmer med Kittels uttalelse.

Det nærmest sjokkerte mange på det store pressesenteret i Frankrike. Edvald Boasson Hagen har kun vunnet i Norge i år, og å se 30-åringen gi Marcel Kittel kamp til døren, var det få som hadde ventet på forhånd.

Eller sagt på en annen måte: Mange internasjonale journalister hadde nærmest avskrevet Edvald Boasson Hagen som en «vinner».

– Edvald har ikke vært så rask og i så god form på lang tid. Jeg ble overrasket over å se Edvald slik, sier Marcel Kittel til VG i Frankrike.

Den blonde tyskeren har vunnet tre av syv etapper så langt i Tour de France. Han regnes som verdens raskeste mann på en sykkel i øyeblikket.

– Dette er den jevneste seieren jeg har vunnet noensinne. Seks millimeter avgjorde veldig mye glede eller stor skuffelse, sier Quickstep-kapteinen.

