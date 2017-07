Hushovd: – Kristoff er ikke like skarp som han var

BERGERAC (VG) Thor Hushovd (39) mener Alexander Kristoff (30) mangler hurtighet. Kristoffs trener er helt uenig.

Det har gått tre år siden Kristoff vant to etapper i Tour de France. I år har det blitt én andreplass og to fjerdeplasser etter en uke med sykling.

– Ting har forandret seg. Kristoff er ikke like skarp som han var for et par år siden. Og da sitter ikke spurten. Han mangler det siste giret, den siste «edgen». Han mangler hurtigheten, sier Hushovd til VG.

Det norske sykkelikonet med ti etappeseirer på CV-en, gjestet Tour de France for å promotere Arctic Race of Norway i helgen.

– Mann mot mann

– Et lag er viktig, men til syvende og sist er det mann mot mann. De beste vinner ofte uten opptrekk også. Dersom ikke Kristoff stoler på hjelperne sine, så må han kanskje finne andre hjul i stedet, sier Hushovd.

Kristoff har normalt vært sterkest i den andre uken av Tour de France. Det er gode nyheter, for årets andre Tour-uke starter i dag. Både i ettermiddag, i morgen og lørdag passer løypeprofilene svært godt til nordmannens kvaliteter.

Treneren hans, Stein Ørn, rister på hodet konfrontert med Hushovds utspill.

– Alexander har én andreplass og to fjerdeplasser i år. Det er den beste Tour de France-åpningen han har hatt siden 2014. Man baserer seg gjerne på det man husker når man gjør seg opp en mening om en utøver, og det er ofte de store øyeblikkene. Men tallene viser at han egentlig presterer ok, sier Ørn.

Han mener ikke at det har «det har skjedd noe». Tvert imot: Fysisk er Kristoff like god som tidligere. På den syvende etappen leverte stesønnen en meget god spurt, før han måtte «ta vind» med 450 meter igjen. Da var han sjanseløs, poengterer Ørn.

– Seirene i rene massespurter kommer gjerne når det har blitt kjørt hardt i forkant og andre ryttere er utmattet. Det er typisk for Alexander. I superspurter som vi har sett tidlig i Tour de France, så er han en topp fem-rytter. Det har han vært hele karrieren, sier Ørn.

Måtte droppe filmen

VG møtte Alexander Kristoff på et fredfullt hotell på det franske bondelandet i går. Han hadde syklet rolig i halvannen time for å holde bena i gang på hviledagen.

Planen om å se filmen «The Great Gatsby», for å være forberedt til sin egen temabursdag i Norge etter Tour de France, gikk i vasken siden hotellet ikke hadde fungerende internett.

Kristoff er avslappet og i godt humør i møte med norske journalister. Sjansene for en etappeseier denne uken er «veldig gode», mener han selv. Men nordmannen føler – som Hushovd sier – at han har manglet det siste «giret» i spurten. Han nyanserer likevel bildet:

– Det kan hende at de andre har blitt raskere siden 2014. I den forrige spurten min følte jeg ikke at jeg hadde nok fart. Men når jeg ser den på nytt nå, så ser jeg at jeg lå i vinden i 450 meter. Det er jo grunnen til at jeg ikke hadde igjen mye «saft» i bena. Så det er ikke sikkert jeg mangler så mye, sier Kristoff.

Katusha offentliggjorde nylig at de har forlenget kontrakten med Ilnur Zakarin. Det er ikke overraskende: Under Tour de France snakker «alle» i skjul. Fremtiden til en lang rekke ryttere spikres. Men om Kristoff var det taust fra Katusha-hold i går.

– Vi har forlenget med Zakarin, og de kommende dagene kommer vi til å offentliggjøre flere kontraktsforlengelser. Når det gjelder Alexander, så bestemmer vi oss snart, sier lagsjef José Azevedo til VG.

– I løpet av de neste par dagene?



– Ja, sier portugiseren.

