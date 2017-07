Gamlesjefen om Boasson Hagen: – Edvald hadde ikke uflaks

ROMAINS-SUR-ISERE (VG) Edvald Boasson Hagens (30) forrige sjef mener nordmannen tapte en ny Tour de France-spurt fordi han ikke var tøff nok i hodet.

– Det er ikke noe som heter uflaks i sykkel, sier Brian Smith til VG.

Han er mannen som i sin tid hentet Boasson Hagen til Qhubeka – nå omdøpt til Team Dimension Data. I dag er skotten ekspert for engelskspråklig Eurosport under årets Tour de France.

Fra taket på en gedigen buss i målområdet så Smith hvordan Boasson Hagen nok en gang tapte en spurt etter bruk av målfoto. Denne gangen var Michael Matthews raskest.

– Det eneste negative man kan peke på hos Edvald, er at han ikke er villig til å ta høy risiko. At han ikke vil krasje er forståelig, men i dag var han helt ute av posisjon mot slutten av etappen, sier Smith.

Lettere oppgitt



Avslutningen på etappen var som skapt for Boasson Hagen – og Alexander Kristoff, som ble offer for sidevinden noen kilometer før målstreken.

Men i den siste svingen mistet Dimension Data-kapteinen noen få posisjoner.

– Jeg klarte ikke å ligge langt nok fremme i den siste svingen, men mistet noen posisjoner. Jeg kjente at begge hjulene glapp også, og kunne sånn sett ikke kjørt så mye raskere. Jeg er glad jeg ikke trynet, sier Boasson Hagen til VG.

I går fikk han spørsmål om han boblet over av raseri inni seg. Han gjorde ikke det, sa 30-åringen på sedvanlig sindig vis.

TIDLIGERE EDVALD-SJEF: Brian Smith. Foto: , Privat

– Jeg er vel er lettere oppgitt, fortalte han VG.

Tilbake i bussen til Eurosport: Brian Smith hadde satt femti kroner på både Michael Matthews og Edvald Boasson Hagen som etappevinnere tirsdag.

Han tror på sin gamle elev.

– Det virker som om han har en mental sperre når vi snakker om å kjøre på det aller høyeste nivået. Det må han kvitte seg med. Han må ta sjansen og kjøre med høyere risiko noen ganger. Da kommer han til å vinne mer også. Han er en vinner, men han må bevise det for seg selv, og ikke for alle andre, sier Smith.

– Men samtidig virker det å ha skjedd noe det siste året: Han ser sterkere ut?

– Edvald er ekstremt sprek. En av de aller sprekeste i hele Tour de France. Hastigheten han fikk på oppløpet i dag var perfekt. Men forskjellen på Edvald og Matthews i dag var selvtillit, sier han.

Trist



Dimension Data-sjef Douglas Ryder ruslet rundt i målområdet med et skuffet drag over ansiktet rett etter målgang. Det var «Mandela Day», og en etappeseier hadde betydd enormt for det sørafrikanske sykkellaget.

– Det er trist for laget, men også trist for «Eddy». Han vet at han kan - uten at det går hans vei, sier Ryder.

– Da han tapte for Thor Hushovd i Gap i 2011, ble han forbannet og slo voldsomt tilbake i Pinerolo dagen etterpå. Har han en slik irritasjon i kroppen som han skjuler for oss nå?

KNYTTET NEVEN ETTER MÅLGANG: Edvald Boasson Hagen - nummer to igjen. Foto: Lionel Bonaventure , AFP

– Han mistet kontakten med hjulet foran seg i den siste svingen i dag, og det vil nok surre oppi hodet hans i kveld. Da han ble nummer to bak Kittel, sov han ikke godt samme natt. Det plaget ham kanskje å tenke på hva han kunne gjort annerledes. Sånn blir det nok denne gangen også, mener lagsjefen.

Noen hundre meter lenger ned i gaten i målbyen Romains-sur-Isere, sto lagbussen til Katusha. Alexander Kristoff tuslet nydusjet ut for en prat med norske journalister en halvtime etter målgang.

Nordmannen lå godt an gjennom store deler av dagen. Men da sidevinden slo nådeløst inn ikke langt fra mål, befant han seg for langt bak i feltet. Det sprakk opp, og luken viste seg umulig å tette når de fremst satte fart.

– Jeg satt sammen med Andre Greipel, fordi jeg tenkte at han var raskest her, men vi var for langt bak begge to, og endte i feil gruppe. Jeg kan sånn sett takke meg selv, sier Kristoff.

Ville kjempet om seieren



Han bruker ordet «surt» om å ikke få sjansen til å slåss om en svært kjærkommen etappeseier.

– Avslutningen var som laget for deg, det var motvind og Kittel var borte: Var dette din største sjanse i Tour de France?

– Ja, når jeg ser spurten i reprise, så tror jeg at jeg kunne tatt den hjem. Men det er vanskelig å vite før man hadde vært der selv, sier Kristoff til VG.

– Du tror du hadde vunnet?

– Det er vanskelig å si, for jeg var ikke der. Men det så ikke ut som om det gikk så veldig fort, og det hadde passet meg bra.

