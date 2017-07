Froome-sjef rasende på journalist

LE PUY-EN-VELAY (VG) En svært presset Team Sky-sjef Dave Brailsford «klikket» i møte med media på den andre hviledagen i Tour de France.

Det profilerte sykkellaget er under etterforskning av det britiske antidopingbyrået etter et svært turbulent år.

Det var bakteppe for en mildt sagt spesiell seanse under pressetreffet til Team Sky i dag: Radio og TV var invitert til å få noen korte kommentarer fra lagets ryttere i ettermiddag. Skrivende presse var ikke invitert.

Dette er svært uvanlig i Tour de France-sammenheng. Flere skrivende journalister dukket derfor likevel opp ved Skys hotell i byen Le Puy-en-Velay. Stemningen skal ha vært hyggelig inntil Dave Brailsford, ifølge Cyclingnews, satte kurs mot en gruppe journalister.

Toppsjefen i Team Sky pekte deretter på en journalist fra Cyclingnews, før han hisset seg voldsomt opp.

– Du er ikke invitert. Vi har invitert de folkene vi vil snakke med. Du har skrevet dritt om meg! skal Brailsford ha sagt.

Journalisten skal ha spurt Brailsford om hva han var misfornøyd med.

– Det går jeg ikke inn på. Det er min mening. Du skriver dritt, skal den adlede sykkelsjefen ha svart.

Bryan Ryan, journalist i Cyclingnews, ga seg imidlertid ikke. Han påpekte at den eneste som tidligere har oppført seg slik, var Johan Bruyneel, som bannlyste belgisk fjernsyn i 2009.

Bruyneel var sjefen for US Postal-laget til Lance Armstrong, og er utestengt fra all idrett i ti år.

– Anklager du meg for å drive et dopingprogram i tillegg? Spurte Brailsford i dag.

– Vel, det britiske antidopingbyrået etterforsker akkurat det, svarte journalisten.

– Du kan stikke det opp i rævva di, svarte Brailsford – og forlot seansen.

Han har senere nektet å beklage opptrinnet, eller trekke tilbake det han sa.

Brailsford nyter ikke lenger den respekten han en gang hadde: I går skrev anerkjente David Walsh at Sky-sjefen er sykkelsportens svar på Donald Trump: Den mektigste mannen, men helt uten respekt.

Problemene for Team Sky begynte da den russiske hackergruppen Fancy Bears i fjor avslørte at tidligere Sky-kaptein Bradley Wiggins fikk medisinsk fritak til å ta steroider i dagene før både Tour de France og Giro d’Italia ved hele tre anledninger.

Samtidig skrev Wiggins at han var i sitt livs form i denne perioden.

Det har også blitt avslørt at Team Sky fraktet en pakke fra Manchester til Frankrike i forbindelse med Dauphiné Libere i 2011, uten at noen har klart å bringe på det rene hva pakken faktisk inneholdt. Team Sky mener det var et lovlig medikament, mens skeptikerne påpeker at dette kunne blitt kjøpt på et apotek i Frankrike.

Brailsford ble tidligere i år grillet i en høring i det engelske parlamentet om saken, som har ført til et voldsomt press mot sykkelsjefen.

Det britiske antidopingbyrået er ikke ferdig med sin granskning av hvorvidt Team Sky har brutt dopingbestemmelsene eller ikke.