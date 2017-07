Froome pepet ut: – Det er som ventet

LE PUY-EN-VELAY (VG) Chris Froome (32) opplevde voldsom piping fra publikum da han forsøkte å hente det franske Tour-håpet Romain Bardet. Det forstår Team Sky-kapteinen.

Froome fikk problemer med bakhjulet sitt like etter at AG2R hadde angrepet med bare fire kilometer igjen til mål.

Tidspunktet var kritisk: Romain Bardet ligger bare 23 sekunder bak Froome i sammendraget, og nå kjørte franskmannen - med fem hjelpere - alt hva han orket. Froome lå på et tidspunkt nesten minuttet bak.

Så du denne? Froome reddet fra full Tour-krise

Rittlederen maktet imidlertid å komme tilbake, med god hjelp fra sine lagkamerater. På veien tilbake ble han imidlertid møtt med solide doser ukvemsord fra franske tilskeure langs veien.

– Romain Bardet kommer fra dette området i Frankrike, og man må bare vente at fansen støtter ham. Dette var som ventet. De franske rytterne har satt sitt preg på rittet i år, og jeg synes bare det er flott at fansen involverer seg i såpass stor grad, sa Froome til skrivende journalister like etter klokken 19 søndag kveld.

VG i går: Mener Edvald kan vinne VM - styrketrening er suksessoppskriften

Om Team Sky-kapteinen var diplomatisk, så brukte TV 2s Johan Kaggestad større ord under kanalens direktesending i dag.

– Franskmennene buer på Froome. Skam dere! sa han lettere oppgitt.

Armstrong: – Det suger



IKKE VELKOMMEN: Men Lance Armstrong har sin egen podcast under årets Tour de France. Her er han i USA i april. Foto: Suzanne Cordeiro , AFP

I USA satt Lance Armstrong klistret til fjernsynsapparatet. Mannen som er fratatt syv Tour de France-seirer hadde selv et tidvis svært anstrengt forhold til franske sykkeltilhengere - selv om han i en periode bodde i Nice.

Armstrong mener en generell skepsis til Team Sky, særlig i lys av medisinavsløringen rundt Bradley Wiggins, er noe av årsaken til pipingen søndag.

– Det eksisterer en liten mistanke til Team Sky. Men det at deres egen landsmann kjemper om den gule trøya, er en viktigere årsak. Bardet er til og med fra området hvor rytterne syklet i dag, sier Armstrong.

VG+: Stein Ørn mener mange foreldre er for snille med barna sine

Han lager selv en podcast hver dag under årets Tour de France.

– Buingen suger, for det er så synlig på TV. Inntrykket er at franskmenn hater Froome, men Chris Froome er ikke upopulær. Han er tvert imot veldig populær. Jeg opplevde dette selv i mange år. Du kan prøve å overse det, men det suger, sier Armstrong.

Froome beholdt trøya

Chris Froome maktet altså å komme opp igjen til favorittgruppen på den 15. etappen av årets Tour de France. Det betyr at han fortsatt har 18 sekunder ned til Fabio Aru, og 23 sekunder ned til Bardet.

– Jeg kunne ikke fått et mekanisk på et verre tidspunkt i dag. Hastigheten var på det høyeste i løpet av hele etappen. Men jeg fikk et bakhjul og de andre slapp seg ned igjen for å få meg tilbake. Det er jeg takknemlig for, sier Froome til pressen i kveld.

Og bare for å understreke hvor kritisk episoden kunne vært:

– Hadde jeg ikke kommet tilbake, hadde jeg ikke vært i gul trøye nå. Da hadde det vært «game over» for meg, mener 32-åringen.

Så du denne? Kyllingen til VG: – Angrer ikke på dopingen

Lance Armstrong begynner på sin side å bli skeptisk til alle de mekaniske problemene til Froome:

– Han har for mye problemer med sykkelen sin. I dag tenkte jeg at «det skjer for ofte». I min karriere var jeg veldig heldig. Jeg punkterte én gang på mine syv år, sier eksdoperen - som må møte i retten i Washington i november.

– Det kan handle om utstyret, eller det kan være mekanikeren. Eller så kan det skyldes at noen ryttere er røffere med utstyret enn andre. Jeg var kjent som en slik rytter. Men han har for mye problemer til å være en som sitter på den gule ledertrøya, mener Armstrong.

Sammenlagt (gul trøye):

1) Chris Froome, Storbritannia (Sky) 64.40.21, 2) Fabio Aru, Italia (Astana) 0.18 min. bak, 3) Romain Bardet, Frankrike (Ag2r) 0.23, 4) Rigoberto Uran, Colombia (Cannondale) 0.29, 5) Daniel Martin, Irland (Quick-Step) 1.12, 6) Mikel Landa, Spania (Sky) 1.17, 7) Simon Yates, Storbritannia (Orica) 2.02, 8) Louis Meintjes, Sør-Afrika (UAE) 5.09, 9) Alberto Contador, Spania (Trek) 5.37, 10) Damiano Caruso, Italia (BMC) 6.05.