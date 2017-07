PEYRAGUDES (VG) Chris Froome (32) og Fabio Aru (27) kjørte begge av veien på dagens siste utforkjøring. I spurten tapte Sky-rytteren kritiske sekunder og mistet ledertrøya.

– Det var en vanskelig etappe og vi møtte på litt regn på veien. Sky holdt høyt tempo og det siste fjellet var hardt. Men jeg øynet den gule trøya og gikk hard ut, sa en overlykkelig Aru i sitt første intervju med den gule trøya på overkroppen.

Ved lagbussen sto Astana-sjef Alexandre Vinokourov.

– Det var en bratt stigning. Vi sa til ham at han skulle vente til de siste par hundre meterne. Han burde ventet, men ok, han ble nummer tre og fikk trøya. Det var en bra dag for Astana, sier han nøkternt i møte med en liten gruppe journalister – deriblant VG – i kveld.

– Hvordan føles dette for deg?

– Bra, men det gjorde i vondt i bena mine også når jeg så på de siste 120 kilometerne, smiler den tidligere syklisten.

Etter 214 kilometer skulle etappen opp til Peyragudes avgjøres i en spurt. Der var Romain Bardet (Ag2R) raskest, men det var sekundstriden mellom Froome (Sky) og Aru (Astana) som alle fulgte med på.

Italieneren ble nummer tre på etappen etter en seig spurt. Froome viste at også han er menneskelig, da han krysset målstreken 22 sekunder etter Bardet, med hodet hengende over styret.

På grunn av bonussekundene som Aru fikk på etappen, i tillegg til tidsdifferansen, overtok Aru den gule trøya, seks sekunder foran Froome.

– Det var en tøff dag for meg på slutten. Lagkameratene gjorde jobben, men jeg hadde ikke bena til å holde følge i dag. Det finnes ingen unnskyldning. Jeg kan bare si gratulerer til Bardet for å vinne etappen og til Aru for å overta den gule trøya, sa Froome i kveld.

– The race is on (kampen er igang), sa Froome før han forsvant vekk fra bussen.

Danske Jakob Fuglesang (Astana) fikk en tung dag på sykkelen etter å ha skadet hånden tidligere i rittet. Med to brudd i hånden kom han i mål drøye 27 minutter etter Bardet.

Det er fortsatt usikkert om dansken fortsetter rittet, men det er ingen tvil om at lagkamerat Aru trenger mest mulig hjelp om de skal hamle opp med Froome og et bunnsolid Sky-lag.

Froome og Aru i grøften

VISTE SVAKHETSTEGN: Chris Froome fikk det skikkelig på de siste par hundre meterne og mistet den gule ledertrøya til italienske Fabio Aru. Foto: Christian Hartmann , Reuters

13 kilometer før slutt, på vei ned dagens nest siste fjell, holdt det på å gå galt for mannen i den gule trøya. Froomes hjelperytter, Mikel Nieve, klarte ikke en krapp sving i en utforkjøring og med Froome og rival Fabio Aru på hjul, bar det av veien for trioen.

– Jeg lå bak noen Sky-ryttere som kjørte for fort inn i en sving. Vi kjørte ut i grøfta, men krasjet ikke. De andre rytterne i gruppa vår stanset opp, og det takker jeg dem for, sier Aru i møte med skrivende journalister i Tour de France torsdag kveld.

Nieve manøvrerte seg mellom utrolig nok mellom to bobiler og en kvinne og et barn som satt i veikanten. Froome og Aru fikk stoppet før det bar inn i bobilen.

– Det er jo selvforskyldt at de kjører av veien. Det blir det samme som at en storslalåm-kjører bommer på en sving, mente TV 2-kommentator Johan Kaggestad, og siktet til sykkelsportens uskrevne - og omdiskuterte - regel om å vente på sammenlagtlederen ved uhell eller tekniske problemer.

Favorittene slapp med skrekken og konkurrentene ventet på den gule trøya og rytterne kunne samlet begynne de to siste stigningene opp til den lille målbyen Peyragudes.

På det bratte oppgjøret ble det en ren spurt mellom flere av favorittene i tet.

SEIERSHERRE: Romain Bardet (Ag2R) var raskest i den stupbratte spurten og vant den 12. etappen. I bakgrunnen kjempet Fabio Aru (i midten) til seg nok sekunder til å rappe den gule trøya fra Chris Froome. Foto: Lionel Bonaventure , AFP

Kittel i brudd

Rytterne skulle opp seks fjell med ulike vanskelighetsgrader i dag.

I dagens brudd satt Jack Bauer og Marcel Kittel (Quick-Step), Michael Matthews (Sunweb), De Gendt (Lotto Soudal), Ulissi (UAE), Cummings (Dimension Data), Erviti (Movistar), Politt (Katusha), Gautier (Ag2r), Küng (BMC), Simon (Cofidis) og De Kort (Trek).

Kittel og Matthews var navnene som skilte seg klarest ut i gruppen. De to kjempet blant annet om poengene på den innlagte spurten. Matthews tok 20 poeng, mens Kittel kapret 17 poeng

Stephen Cummings forsøkte seg på et soloangrep opp Port de Balès, men måtte gi opp på de to siste stigningene.

Bruddet hadde på det meste over seks minutter ned til feltet. Det var ikke nok: Fremst i hovedfeltet satt nemlig Sky-laget til rittleder Chris Froome og tauet gjennom store deler av dagen.

Også dagens etappe skulle bli et oppgjør mellom de største sammenlagtfavorittene.