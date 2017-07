Froome: – Min hardeste kamp noensinne

CHAMPAGNEY (VG) Arrangøren har ønsket seg et jevnere Tour de France, og kommer til å få viljen sin. Det mener Chris Froome (32) etter å ha overtatt ledertrøya i rittet.

Sammenlagtlisten: 1) Froome 18.38,59, 2) Thomas 0.12, 3) Aru 0.14, 4) Martin 0.25, 5) Porte 0.39, 6) Simon Yates, Storbritannia (Orica-Scott) 0.43, 7) Bardet 0.47, 8) Contador 0.52, 9) Quintana 0.54, 10) Rafal Majka, Polen (Bora-Hansgrohe).

Han måtte se Astana-kaptein Fabio Aru (27) vinne onsdagens etappe opp til La Planches des Belles Filles.

Bak italieneren kjempet imidlertid Froome en durabelig kamp om sekundene mot rivaler som Richie Porte, Alberto Contador og Dan Martin.

– Dette blir det hardeste kampen jeg noen gang har kjempet. Rivalene mine er helt «der oppe». Løypa legger også opp til at det blir jevnt, så det blir et interessant ritt denne gangen, sier Froome.

Han gikk dit arrangøren ba ham om å gå, og svarte på spørsmål fra utvalgte journalister på toppen av målfjellet. Froome hever ikke stemmen, og er alltid høflig.

Han har vunnet Tour de France tre ganger tidligere og sitter på oppskriften til suksess. I år spilles det opp til en voldsom duell mot tidligere lagkamerat Richie Porte (BMC). De to lå tett på hverandre onsdag ettermiddag, selv om Porte måtte gi fire nye sekunder til slutt.

Både Nairo Quintana og Alberto Contador virket å gå tom for krefter med noen kilometer igjen, men begge mobiliserte og unngikk store tap.

– Foruten Aru var det ikke noen tapere eller vinnere i dag. Det er jevnt sammenlagt, og jeg ville ikke lagt for mye vekt på at noen tapte noen sekunder, mener Froome.

Han har erfaringen som skal til for å vinne Tour de France. Og han har et Sky-lag som i går var representert med hele seks ryttere inn i det siste fjellet. I Frankrike stiller stadig flere likevel spørsmål ved om Sky-mannskapet er like solid som tidligere år.

Richie Porte er én av dem som har sagt dette høyt før årets ritt.

– Da jeg angrep på de siste to kilometerne, så jeg at Richie, Dan Martin og Bardet klarte å følge meg. Det er en indikasjon på hvem som har mer å gi i stigningene. I tillegg til Aru selvsagt. Men det blir en kjempekamp de neste par ukene. Arrangøren ønsket seg et mer åpent ritt, og de kommer til å få viljen sin, mener Froome.

Både han og etappevinner Fabio Aru spiste i ett sett mens de møtte til en lukket pressekonferanse med skrivende media i Frankrike i går. Viktigheten av næring og restitusjon kan ikke overdrives i Tour de France.

Fabio Aru har vunnet etapper i Vueltaen og Giro d’Italia tidligere, men aldri i Tour de France.

Nå øker presset på 27-åringen som mange har sett på som en utfordrer til Tour-seieren.

– Det går nok snart opp for meg hva jeg har gjort i dag, men jeg er selvsagt ekstremt glad over å ha vunnet en Tour-etappe. Jeg har vært skadet i månedsvis, og laget har opplevd tunge tider (dødsfallet til Michele Scarponi, red. anm.). Da er dette ekstra spesielt, sier Aru på en pressekonferanse i Frankrike i 18-tiden onsdag.

Han skulle sykle Giro d'Italia, som startet på «hjemmebane» på Sardinia i vår, men pådro seg en alvorlig kneskade. Det satte 27-åringen ut av spill i lang tid.

I går kom altså oppturen.

– Bare familien, massøren og pressetalsmannen min vet hva jeg har gått gjennom. Det er ikke hver dag Giroen starter på Sardinia. Skaden var mer alvorlig enn først antatt, men så fort jeg skjønte at jeg ikke kunne rekke Giroen, vendte jeg blikket mot Tour de France, sier Aru.

Samtidig som 27-åringen vant i italiensk mestertrøye, bommet lagkamerat Jakob Fuglsang og tapte over minuttet på Tourens første fjell. Det fikk mange til å stille spørsmål ved om den delte kapteinsrollen allerede er over i Astana-laget.

– Det er ikke godt nok, og sett med danske briller er Jakob dagens store skuffelse. Nå må alt snakket om delt kapteinsrolle i Astana stilne. I Aru har laget akkurat nå rittets sterkeste mann opp en bakke, sier Michael Rasmussen, som er i Frankrike som ekspertkommentator for Ekstra Bladet.

PS! Edvald Boasson Hagen satt i brudd gjennom store deler av onsdagen, men gikk fullstendig tom for krefter opp det siste fjellet. Nordmannen var i realiteten sjanseløs på etappeseier eller gul trøye da BMC tidlig bestemte seg for at bruddet skulle hentes.