Froome avviser mytteri: – Var planlagt

BRIANCON (VG) Chris Froome (32) ble «angrepet» av sin egen laglamerat. – Planlagt, sier Tour de France-lederen.

Froome tok et langt steg mot sin fjerde Tour de France-seier i ettermiddag. Team Sky-kapteinen sto imot det som kom av angrep og trillet i mål på samme tid som Tour-toer Romain Bardet. Rett bak fulgte Rigoberto Uran.

– Jeg er veldig fornøyd etter å ha passert de siste fjellene uten store problemer. Nå skal det avgjøres på tempoet i Paris. Der skal jeg gi maks, sier Froome på Izoard i kveld.

Astana-kaptein Fabio Aru var ikke i nærheten da alt skulle avgjøres opp siste fjell. Italieneren tapte et nytt minutt i dag.

Topp 10 i Tour de France: 1. Froome

2. Bardet +23 sek.

3. Uran +29

4. Landa 1:36

5. Aru 1:55

6. Martin 2:56

7. Yates 4:46

8. Meintjes 6:52

9. Barguil 8:22

10. Contador 8:34

Det betyr at Froome fortsatt leder Tour de France med 23 sekunder ned til Bardet før de tre siste etappene. Deretter følger Uran på 29 sekunder, før Sky-hjelper Mikel Landa besitter fjerdeplassen.

– Det hadde vært enda bedre å ta litt tid i dag, men jeg fikk et par sekunder på Uran, som jeg tror blir den tøffeste rivalen på tempoetappen. Om alt går som det skal, har jeg gode sjanser på tempoen. Men det er fortsatt jevnt, sier Froome.

Etter en etappe som trolig ikke vil skille stort i sammendraget i morgen, venter deretter en 22 kilometer lang tempoetappe i Marseille lørdag. Der avgjøres Tour de France.

VG LIVE: Fyldig referat fra etappen

Froome er en temporytter i verdensklasse, og derfor storfavoritt til å trygge sin egen ledelse om to dager.

– Den tøffeste biten av Tour de France er ferdig, men rittet er ikke vunnet riktig ennå. Det skiller 30 sekunder på topp tre, sier han.

Landa-angrep

FREMTIDIG TOUR-VINNER? Mikel Landa har vist seg råsterk i årets Tour de France. Nå er han på vei bort fra Froomes lag, sier ryktene. Foto: Robert Pratta , Reuters

Mikel Landa, som trolig er på vei bort fra Team Sky, rykket fra Froome og de andre favorittene med snaut fire kilometer igjen til toppen, men ble hentet i god tid før målgang.

Quick Step-sjefen raser mot Norge: – Deres feil at podiedamene forsvinner

Spørsmålet var likevel: Hadde Landa fått grønt lys fra kaptein Froome? Landa har vært råsterk i årets Tour de France, og blant pressefolk i Frankrike mener mange at spanjolen er sterkere enn sin egen kaptein.

– Enten er vi vitner mytteri eller veldig dristig slagplan fra Team Sky: To ryttere på podiet i Tour de France, utbrøt TV 2s Johan Kaggestad.

Før etappen: Kristoff mørbanket - fryktet dagens etappe

I 19-tiden norsk tid fortalte Froome hva tanken bak stuntet var:

– Landas angrep var en trussel mot de andre sammenlagtrytterne. Det var deres podieplasser han truet, og det var fint å kunne spille ut det kortet. Planen var å sykle opp til ham, og så ta tid på de andre, men Rigoberto Uran reagerte raskt, sier 32-åringen.

Tour-lederen avviste altså mytteriet Kaggestad spekulerte i, men hevder istedet at Landas angrep var en del av Skys plan på de siste kilometerne.

Saken fortsetter under videoen!

Barguil vant igjen



Det gikk tidlig et brudd på hele 51 ryttere på dagens etappe. Sammensetningen av ryttere bekymret ikke Team Sky og Chris Froome, som lenge tok det piano mange minutter lenger bak i løypa.

Idet dagens siste fjell ventet, lå åtte ryttere i tet - over fem minutter foran hovedfeltet: Tony Gallopin, Romain Sicard, Darwin Atapuma, Aleksei Lutsenko, Grmay, Edet, Hardy og Navarro.

Gruppa var dømt til å sprekke opp. Så skjedde da også da flere ryttere forsøkte å stikke.

Så du denne? Froome-sjef til journalist: – Du kan stikke det opp i ræva di

UAE Emirates-rytter Darwin Atapuma var nærmest, men ble hentet av Warren Barguil med halvannen kilometer igjen til målstreken. Rytteren med klatretrøya vant den prestisjefylte etappen med avslutning på 2360 meter over havet.

– Det er virkelig fantastisk. Jeg kan ikke tro det. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier Bagruil i seiersintervjuet.

– Hadde du planlagt angrepet ditt?

– Jeg tenkte at jeg skulle angripe Contador for å rykke opp en plass i sammendraget. Han fulgte meg, og så kom vi opp til Bauke Mollema (Contadors lagkamerat). Jeg hørte Contador si til Mollema at han skulle kjøre saktere. Da satte jeg mitt eget tempo derfra og opp, sier etappevinneren.

AG2R-laget til Romain Bardet tauet lenge Team Sky bak i hovedfeltet. Der var der den virkelig store spenningen utspilte seg i dag: Ville noen makte å riste av seg Chris Froome?

Svaret var «nei». Froome, Bardet og langt på vei Rigoberto Uran holdt alle koken inn til mål. Like bak: Froome-hjelper Mikel Landa.

Både Alexander Kristoff, Edvald Boasson Hagen og Vegard Stake Laengen kom i mål innenfor tidsfristen i kveld.