Ekspert: – En gedigen seier for Froome og Sky

FOIX (VG) Dersom Chris Froome (32) skulle tapt årets Tour de France, måtte det ha skjedd på dagens etappe til Foix.

Det sier Team Sky-kjenner David Walsh til VG. Han er seniorreporter i The Sunday Times, og har skrevet bok om livet på innsiden av det engelske sykkellaget.

Fredag kveld la han merke til kroppsspråket til Chris Froome – som han kjenner godt – i målområdet i Frankrike.

– Han var utrolig glad og lettet. Det var enkelt å se det på ham, sier Walsh.

Fabio Aru (Astana) leder Tour de France med seks små sekunder på Froome etter 13 etapper. Nøkkelen er imidlertid tempoetappen i Marseille om en drøy uke. Der vil Froome trolig ta mye tid på italieneren.

SKY-KJENNER: David Walsh. Foto: Daniel Sannum Lauten , VG

Derfor handler alt om å sitte på hjulet til Aru under to etapper i Alpene i midten av neste uke.

– Dagen i dag var en gedigen seier for Chris Froome og Team Sky. Han kollapset fullstendig på slutten i går, og laget fryktet derfor at han skulle ha en ny dårlig dag i dag. Jeg har tenkt at dersom Froome skal tape Tour de France, så skjer det i dag, sier Walsh.

Aru svarte på angrep



Froome angrep Fabio Aru flere ganger på den korte fjelletappen inn til Foix. Italieneren svarte imidlertid hver gang – og smilte bredt i intervjusonen i Sør-Frankrike etterpå.

Det gjorde imidlertid også Team Sky.

Froome-hjelper Mikel Landa lå tre minutter bak i sammendraget før etappen, men gikk i brudd med Alberto Contador og er nå bare minuttet bak Aru. Landa hoppet også opp på femteplass i sammendraget.

Det skjer ett døgn etter at Froome sprakk, og Landa mener han kunne vunnet etappen til Peyragudes, dersom laget hadde gitt ham lov. Etter målgang fredag måtte spanjolen tåle gjentatte spørsmål om han faktisk er sterkere enn sin egen kaptein.

– Jeg tror ikke det. Chris har vunnet Tour de France tre ganger nå, svarte Landa ved én anledning.

– Men det som betyr noe er vel hvordan formen deres er i dag, ikke hvordan den var for tre år siden?

– Men det gjenstår en tøff uke, også med en tempoetappe. Jeg tror han gjør det bedre enn meg der, sier Sky-rytteren.

– Du lå i brudd i dag. Trodde du det var mulig å ta den gule trøya i dag?

– Jeg forsøkte, men var ikke sterkt nok til slutt, sier Landa.

Tour-leder Fabio Aru ble konfrontert med Landas «stunt» om å gå i brudd:

– Det var utrolig mange angrep, og jeg kunne ikke følge alle sammen. Han lå tre minutter bak før dagens etappe, og fikk derfor litt «armrom», men jeg kan ikke gi ham like mye frihet fremover, sier Astana-kapteinen.

Wiggins/Froome



I 2012 opplevde Team Sky en lignende situasjon. Den gangen var Bradley Wiggins kaptein, og Chris Froome hjelperytter. Det fremsto åpenbart for de fleste at Froome var den sterkeste rytteren, og ved én anledning forlot han også Wiggins på slutten av en fjelletappe.

I 2017 vet Sky likevel at Chris Froome er det sikreste kortet dersom laget skal vinne Tour de France, mener David Walsh:

– Dette er ikke Froome slik vi så ham i 2012 eller 2013, da han kunne angripe alle og rykke fra i fjellene. Det har vært to etapper med målgang på toppen i år, og begge gangene har Froome slitt. Men han er fortsatt i posisjon til å vinne rittet, sier han.

Sky måtte «gi» Mikel Landa noe i dag, etter at han gjorde jobben sin uten at Froome levert varene i går, mener Walsh.

– Om Froome vinner dette, så er det på grunn av hodet og modighet. Ikke fordi han nødvendigvis har de beste bena, sier den anerkjente engelske journalisten.