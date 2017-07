Edvald Boasson Hagen millimetre fra seier: – Jeg klarer ikke å skille

Edvald Boasson Hagen fikk et perfekt opptrekk, men ble slått på målfoto av spurtkongen Marcel Kittel på den syvende Tour de France-etappen. Avstanden var mindre enn fem millimeter.

– Jeg har sett bildet. Jeg klarer ikke å skille. Det er surt. Laget gjorde en fantastik jobb og jeg fikk tatt ut alt. Jeg vet ikke hva jeg kunne gjort annerledes, sier Edvald Boasson Hagen til VG.

– Dette kan jeg ikke skjønne, sier TV 2-ekspert Dag Otto Lauritzen.

Nordmannen måtte gi tapte med noen millimeter i Nuits-Sant-Georges. Det er for et vanlig øye ikke mulig skille de to på målfotoet.

Etter å ha møtt juryen sier Hagens teamsjef, Roger Hammond, til TV 2.

– De sier det er mindre en fem millimeter. Svært skuffende for Eddie, sier Hammond og vil ikke vise «billedbeviset» han har i lommen.

– Vi aksepterer avgjørelsen, sier han og går for å vise den ørlille forskjellen til gudbrandsdølen. Veldig mange trodde først at Edvald Boasson Hagen vant dramaspurten.

– Jeg hadde håpet at det skulle gå. Synd at Kittel smatt forbi på slutten, sa en skuffet Boasson Hagen til TV 2 etter målgang. Han måtte lenge vente på bekreftelsen om at det «bare» ble annenplass.

– Jeg visste ikke om jeg vant eller ikke. Jeg prøvde å gjøre meg en meter lenger. Det var akkurat nok, sier Marcel Kittel etter sin tredje spurtseier i årets ritt.

– Crazy. Jeg nyter hvert øyeblikk av dette, sier tyskeren.

– Hvis ikke dette er dødt løp, så vet jeg ikke hva som er dødt løp, sier Dag Otto Lauritzen.

– Jeg ser ikke ikke forskjell. Jeg må pusse brillene, sier faren Odd Erik Hagen i målområdet.

Manuele Mori (Italia), Yohann Gene (Frankrike), Dylan van Baarle (Nederland) og sterke Maxime Bouet (Frankrike) gikk i brudd rett fra start. Kvartetten satt nesten hele dagen i tet. Men etter hvert kjørte hovedfeltet klarte raskere i den sterke sidevinden på den franske landsbygda.

De fire ble tatt igjen seks kilometer fra målgang.

Alexander Kristoff fikk med seg 10 poeng i kampen om den grønne trøyen i den innlagte spurten etter omtrent 10 mil av etappen. Han hadde bare Sonny Colbrelli foran seg i hovedfeltet, som kom etter fire ryttere som var i brudd.

Den syvende etappen gikk fra Troyes til Nuits-Sant-Georges – 213 km i en løype som må kalles flat. Høydeforskjellen mellom laveste og høyeste punkt var ikke mer 308 meter.



I morgen venter fjellene på nytt. To store fjelletapper kommer. Søndagens kan kalles årets kongeetappe.

