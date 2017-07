SALON-DE-PROVENCE (VG) Han har kanskje aldri sett lykkeligere ut. Edvald Boasson Hagen (30) satset alt, lyktes omsider – og gikk i mål i ensom majestet.

– Endelig satt den! Ingen fotofinish, det var godt, sier Boasson Hagen – omringet av både støttespillere og presse – sekunder etter målgang.

Nordmannen har måttet tåle to sure annenplasser etter spurtoppgjør i årets Tour de France, men på den 19. etappen fredag var det ingen som helst tvil:

Drøyt to kilometer før mål klinte han til og stakk fra resten av bruddet som hadde gått fra hovedfeltet tidlig på fredagens etappe. Boasson Hagen unngikk spurten, og i mål var han flere titalls meter foran annenmann Nikias Arndt.

Raser mot Norge: – Deres feil at podiedamene forsvinner

Og det var tydelig at seieren var ekstraordinær. Den sindige mannen fra Rudsbygd har sjeldent sett så lettet og glad ut. Dette var hans første etappeseier i Tour de France på seks år.

– Jeg tråkket til maks. Det var en deilig følelse å kjenne at det endelig satt. Det var deilig å avslutte med seier mot slutten av touren, sier Boasson Hagen til TV 2.

Da hadde han rukket å roe seg ned litt. På spørsmål fra kanalen om hvorfor han virket så rolig, svarte Boasson Hagen:

– Jeg er mer sliten enn rolig. Mest glad.

JAAAA! Edvald Boasson Hagen går i mål til sin tredje etappeseier i Tour de France. Foto: Peter Dejong , AP

Alt gikk etter planen

Nordmannens sjef i Dimension Data, Douglas Ryder, kastet seg om halsen på sin elev kort tid etter målgang – og da utbrøt Boasson Hagen: «I told you so!»

– Han sa før etappen at han skulle gjøre akkurat dette, sier Ryder til VG – altså å unngå spurt og stikke fra bruddet få kilometer før mål.

Froome avviste mytteri: – Var planlagt

Spurtkanonen Mark Cavendish, Boasson Hagens lagkamerat som måtte bryte årets Tour de France, melder at han var i tårer etter triumfen:

Alexander Kristoff kom i mål sammen med hovedfeltet. Han har slitt med smerter etter falt for noen få dager siden, men Boasson Hagens seier ble et lite plaster på såret.

– Dette har han fortjent. Det virker som han har funnet tilbake til sitt gamle jeg, sier Kristoff til TV 2.

LENGE SIDEN SIST: Edvald Boasson Hagen oppe på podiet som etappevinner i Tour de France for første gang siden 2011. Foto: Philippe Lopez , AFP

Tredje Tour de France-seier

Fredag hadde gått 1097 dager siden forrige norske etappeseier i Tour de France. Den gang var det Alexander Kristoff som syklet først over målstreken – 20. juli 2014.

Edvald Boasson Hagen hadde på sin side ikke vunnet en etappe i rittet siden 2011. Han står med tre etappeseirer i Tour de France, og har dermed passert Alexander Kristoff som har to. Thor Hushovd er nordmannen med flest etappetriumfer (10).

Sjekk fotofinishen: Hagen 0,0003 (!) sekunder unna seier

Edvalds trener, Fredrik Mohn, er ikke i Frankrike, men fulgte Edvald-triumfen fra Hellas, hvor han for tiden ferierer.

– Dette er det største vi har opplevd siden vi begynte å samarbeide, og et resultat av mye arbeid som vi har brukt mye tid på, sier han til VG, og legger til at han skal ringe og snakke med Boasson Hagen etter hvert

Se video av Alexander Kristoff etter den stygge velten denne uken:

Mor Boasson stengte butikken

Resultatlisten: 1. Edvald Boasson Hagen, Norge (Dimension Data)

2. Nikias Arndt, Tyskland (Sunweb)

3. Jens Keukeleire, Belgia (Orica)

4. Daniele Bennati, Italia (Movistar)

5. Thomas De Gendt, Belgia (Lotto Soudal)

6. Sylvain Chavanel, Frankrike (Direct Energie)

7. Elie Gesbert, Frankrike (Fortuneo-Oscaro)

8. Jan Bakelants, Belgia (AG2R)

9. Michael Albasini, Sveits (Orica)

10. Pierre-Luc Périchon, Frankrike (Fortuneo-Oscaro) Øvrige norske: 85. Vegard Stake Laengen (UAE) 12.27, 154. Alexander Kristoff (Katusha)

Signe Boasson, moren til dagens mann, var svært lykkelig da VG snakket med henne torsdag ettermiddag.

– Det var veldig, veldig godt, det må jeg si. Dette var deilig for alle, både for ham og for laget. Endelig var hans tur, uten noe tull som det har vært tidligere.

VG Live: Fyldig referat fra etappen her

Signe Boasson er butikkeier og stengte sjappa for å dra hjem og se innspurten på etappen.

– Jeg måtte få se dette i fred og ro, uten forstyrrelser. Dette skal feires med god mat og kanskje en flaske champagne, sier en lattermild og storfornøyd Signe.

PS: Bak i feltet på fredagens etappe lå Sky-laget til Chris Froome i front og kontrollerte det hele på syv-åtte minutter gjennom hele dagen. Sky var ikke interessert i å kjøre inn bruddet, men heller ha en rolig dag på jobben før Touren skal avgjøres med temposykling lørdag.