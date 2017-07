Mark Cavendish (32) ber sykkelfans besinne seg, og slutte å sende truende meldinger til ham selv og familien.

Etter duellen med Peter Sagan, som sendte dem begge ut av årets Tour de France, ber Mark Cavendish (32) nå folk besinne seg på sosiale medier.

– Alle har rett til å ha sin mening, men usle og truende kommentarer på sosiale medier til meg og min familie er ikke fortjent, sier han i en Twitter-video.

Den britiske Team Dimension Data-rytteren forsøkte tirsdag å presse seg frem på utsiden av Sagan (27), som satte ut en albue og sperret Cavendish.

Sagan ble kastet ut av årets tour, mens Cavendish måtte gi seg med brukket kraveben.

Utestengelsen av den slovakiske verdensmesteren har skapt et enormt trykk mot briten, som nå ber folk besinne seg.

– Det er bare sport

– Husk at det bare er sport og at jeg har en familie, sier Cavendish, som mener han blir straffet for holdningen han hadde da han var yngre.

– Men jeg ber dere om ikke å sende truende eller fornærmende kommentarer til meg og min familie, sier tobarnsfaren.

Både Cavendish og Sagan har fortalt at de respekterer hverandre, og ikke har noen personlige problemer etter tirsdagens dramatiske spurt.

Sagan uenig med juryen

Slovaken Sagan godtok onsdag utestengelsen, men understreket at han ikke var enig med juryen.

– Jeg er ikke enig med juryen, for jeg mener at jeg ikke gjorde noe galt, sa han da han møtte pressen for første gang etter spurtdramaet.

Den norsken spurtstjerner Alexander Kristoff skjønner ikke hvorfor Cavendish skulle sykle på utsiden av Sagan, men briten selv mener han ikke gjorde noe annet enn han har gjort mange ganger før.

– Jeg er erfaren spurter og har skviset meg inn i luker siden 2008. Det er derfor jeg har vunnet 30 etapper, sa han til VG.