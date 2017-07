RODEZ (VG) Edvald Boasson Hagen (30) var helt på høyde med de beste på den bratte avslutningen på dagens etappe. Men ingen kunne gjøre noe med Michael Matthews (26).

– Jeg satt veldig bra med og forsøkte å ikke brenne av for mye krutt i bunnen av bakken, sa Boasson Hagen til et samlet pressekorps, deriblant VG, like etter målgang.

– Hvor lenge er det siden du var i den formen du er i nå?

– Nå har jeg ikke vunnet en etappe i Tour de France enda. Men formen er absolutt høyt oppe, sa nordmannen til VG.

Dagens etappe var ikke blant de tøffeste, men inneholdt en aldri så liten godbit mot slutten. På den siste kilometeren steg det 38 høydemeter.

STERKEST: Michael Matthews (Sunweb) vant dagens etappe, foran Greg van Avermaet (BMC) og Edvald Boasson Hagen (Dimension Data). Foto: Benoit Tessier , Reuters

Sagt på en annen måte: Avslutningen opp til mål var av det tøffe slaget.

Der var Sunweb-rytter Matthews var akkurat hakket sterkere enn Boasson Hagen og Greg Van Avermaet.

– Edvald er ikke rask nok for å slå (Marcel) Kittel i en spurt og ikke sterk nok til å slå Matthews og (Greg) Van Avermaet, sa ekspertkommentator Kurt Asle Arvesen på Eurosport etter å ha sett avslutningen i reprise.

– Han kunne ikke gjort mye annerledes i dag. De to foran var nok litt for sterke i dag, fortsatte Arvesen.

Froome tilbake i gult

Sammenlagtleder Fabio Aru (Astana) kom i mål bak hovedkonkurrent Chris Froome (Sky). Briten leder nå rittet med 19 sekunder på Aru.

Romain Bardet (AG2R) ligger på tredjeplass, 23 sekunder bak Froome.

Den 181,5 kilometer lange etappen fra Blagnac til Rodez var av det småkuperte slaget.

De største favorittene på etappen var van Avermaet (BMC) og Matthews (Sunweb) –med Boasson Hagen blant outsiderne.

Det innebar at BMC og Sunweb var lagene som lå i tet og måtte kontrollerte dagens brudd på fem mann: Reto Hollenstein (Katusha), Thomas Voeckler (Direct Energie), Maxime Bouet (Fortuneo), Timo Roosen (LottoNL-Jumbo) og Thomas De Gendt (Lotto Soudal).

Med 13 kilometer igjen ble bruddet kjørt inn, før et fire nye ryttere forsøkte seg på nytt. Men BMC og Sunweb hadde bestemt seg for å holde feltet samlet inn mot mål.

Det ble det også, og opp den siste kneiken mot mål, var Matthews sterkest på de siste meterne.

