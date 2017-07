ROMAINS-SUR-ISERE (VG) Evald Boasson Hagen (30) ble igjen slått med knappest mulig margin. Michael Matthews (26) ble for sterk og slo nordmannen på målstreken.

Like etter målgang hersket det full forvirring rundt hvem som vant etappen. Både Boasson Hagen og Matthews ble omringet av både journalister og funksjonærer, mens en vinner ble kåret. Etter en stund med forvirring kom beskjeden Boasson Hagen fryktet.

Igjen var han slått på målstreken og måtte ta til takke med den sure annenplassen.

– Jeg visste at jeg måtte være langt foran, men dessverre var jeg ikke langt nok fremme, sa nordmannen til VG.

– Du blir ikke sint?

– Tja, lettere oppgitt kanskje, sa Boasson Hagen på sin karakteristiske avmålte væremåte.

Boasson Hagen havnet litt langt bak i den siste 45-graderssvingen før oppløpet og måtte kjempe seg opp på hjulet til Matthews. Han fikk god hjelp av dragsuget og skjøt fart, side om side med Matthews, men det holdt ikke for nordmannen.

Trist for «Eddy»

VG snakket med Dimension Datas sportsdirektør, Douglas Ryder, i tumulteret etter at etappen var ferdig.

– Det hadde vært fantastisk om han kunne vinne en etappe. Vi har hatt to målfoto-situasjoner som ikke har gått vår vei, sa Ryder.

Sportdirektøren tror en ny mulighet vil komme på fredagens etappe, før spurterne får sin siste sjanse opp Champs-Élysées på søndag.

– Det er trist for «Eddy», for han vet at han kan, men det skjer ikke for ham akkurat nå. En seier hadde både han og vi (Dimension Data) fortjent.

Matthews raskest igjen

ALLE GODE TING ER TO: For andre gang i årets Tour de France kunne Michael Matthews (Sunweb) stå øverst på seierspallen. Foto: Lionel Bonaventure , AFP

Sunweb-rytter Matthews vant sin andre etappeseier i årets ritt, like foran Boasson Hagen.

– Å få én til i Tour de France er fantastisk. Det er alltid vanskelig å vinne nummer to. Jeg tror jeg må la det synke inn til i morgen, sa etappevinner Matthews, som slet med å finne ord for å beskrive gleden.

Det er bare en drøy uke siden Boasson Hagen ble slått av Marcel Kittel. Også da med knappest mulig margin.

Det hadde gått 1094 dager siden forrige norske etappeseier i Tour de France. Den sørget Alexander Kristoff for i 2014. Men heller ikke på den 16. etappe ble rekken brutt.

SPURTSLÅTT: Edvald Boasson Hagen (til høyre) måtte igjen se seg slått på målstreken i årets Tour de France. Michael Matthews (Sunweb) snek seg like foran nordmannen. Foto: Christophe Ena , AP

Kittel falt av tidlig

Etappen åpnet med en tredjekategoristigning forholdsvis tidlig på etappen. Deretter ventet en fjerdekategori, før det roet seg ned inntil målngang i Romains-Sur-Isere:

Der gikk det oppover til målstreken, før det flatet ut med tre hundre meter igjen.

Alt dette innebar følgende: Avslutningen var på papiret laget for ryttere som Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff og Michael Matthews. Laget til sistnevnte (Sunweb) satte derfor et voldsomt tempo tidlig.

Hensikten var å kvitte seg med årets suverene Tour-spurter, Marcel Kittel. Og det klarte man: Tyskeren falt tidlig av opp den første stigningen.

Det ble et voldsomt kjør på de siste milene og det førte til at også Kristoff var blåst av hovedfeltet før spurten.

