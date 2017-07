Boasson Hagen overrasket over sjelden norsk Tour-tørke

Dersom ikke Alexander Kristoff (30) eller Edvald Boasson Hagen (30) vinner en Tour de France-etappe denne helgen, er Norges nest lengste seierstørke i rittet et faktum.

– Såpass, ja. Jeg håper jeg lykkes, og jobber iallfall så hardt jeg kan, sier Boasson Hagen til VG.

Mot nest verste tørke



Norges første etappeseier sørget Dag Otto Lauritzen for i 1987. Den neste sto Thor Hushovd for i 2002. Mellom sørlendingenes etappeseire gikk det altså 15 år.

Hushovd sørget for en nærmest evigvarende fest utover på 2000-tallet. Men så var det bom stopp.

Det gikk 1093 dager mellom Boasson Hagens andre etappeseier i 2011 og Alexander Kristoffs første i 2014. I dag er det 1090 dager siden Alexander Kristoff gikk til topps på den 15. etappen det samme året.

Skal nordmennene hindre den nest verste seierstørken, så må det bli seier fredag, lørdag eller søndag. For mandag er det hviledag, og tirsdag er det 1094 dager siden Kristoffs forrige seier.

– Jeg synes vi har gjort det superbra. Dere i media er veldig opptatt av seierne, men dette er en verdensidrett vi ikke bare driver med oppe i hjørnet vårt. Det er veldig vanskelig å henge med i toppen, og jeg er superfornøyd med det Kristoff og Boasson har vist, sier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.

– Ikke lett



Mellom 2002-2011 var det kun i 2003 og 2005 at ikke en nordmann gikk først i mål. Siden har rittet i Frankrike blitt arrangert uten norsk etappeseier i 2012, 2013, 2015, 2016 og foreløpig 2017.

Kristoff og Boasson Hagen har imidlertid flere pallplaseringer. I tillegg ble Sondre Holst Enger nummer tre på den 16. etappen i fjor.

– Det er mer surt om vi havner på fjerdeplass. Andre- og tredjeplass er veldig bra. Marcel Kittel har vært utrolig bra i sommer, men jeg er strålende fornøyd med det vi har vist. Det er ikke lett. Hvor er svenskene for eksempel, melder Tiedemann Hansen.

Det finnes imidlertid håp: Spesielt morgendagens etappe til Rodez kan passe Edvald Boasson Hagen godt. På den siste kilometeren stiger det 38 høydemeter. Om 30-åringen sitter i det rette bruddet, er mulighetene der.

Norske etappevinnere i Tour de France: 14. juli 1987 (14. etappe): Dag Otto Lauritzen 26. juli 2002 (18. etappe): Thor Hushovd 11. juli 2004 (8. etappe): Thor Hushovd 1. juli 2006 (Prolog): Thor Hushovd 23. juli 2006 (20. etappe): Thor Hushovd 11. juli 2007 (4. etappe): Thor Hushovd 6. juli 2008 (2. etappe): Thor Hushovd 16. juli 2008 (11. etappe): Kurt Asle Arvesen 9. juli 2009 (6. etappe): Thor Hushovd 6. juli 2010 (3. etappe): Thor Hushovd 7. juli 2011 (6. etappe): Edvald Boasson Hagen 15. juli 2011 (13. etappe): Thor Hushovd 19. juli 2011 (16. etappe): Thor Hushovd 20. juli 2011 (17. etappe): Edvald Boasson Hagen 17. juli 2014 (12. etappe): Alexander Kristoff 20. juli 2014 (15. etappe): Alexander Kristoff

– Dersom Edvald kommer seg med i bruddet, så har han en veldig, veldig god sjanse til å vinne etappen, sier sportssjef Rolf Aldag i Dimension Data til VG.

– Det handler om størrelsen på bruddet. Du vil absolutt ikke være i et brudd med tre mann. Det må være på ni-ti ryttere. Nøkkelspørsmålet er hvor stort bruddet er, legger tyskeren til.

– God sjanse



VG møtte Boasson Hagen på toppen av Peyragudes i går kveld. Han var tydelig på at lørdagens Tour de France-etappe kan passe ham godt.

– Det kan være en god sjanse dersom jeg kommer med i det rette bruddet og klarer å sitte med inn. Forrige gang vi var der (i 2015) var det så varmt at asfalten smeltet. Da sto jeg igjen noen hundre meter fra mål og kom nesten ikke opp, smiler han.

Som alle andre nevner han Greg van Avermaet og Michael Matthews som de største favorittene på etappen.

Muligheter i helgen



På dagens 101 kilometer lange fjelletappe fra Saint-Girons til Foix er det flere stigninger.

– Det blir en kort og intens affære med tre knallharde stigninger. Denne etappen passer dårlig for de norske, og selv om Boasson Hagen eller Stake Laengen sitter i brudd vil det bli for tøft, sier VG-ekspert Sigurd Stenwig.

Lørdag venter altså den nokså flate etappen fra Blagnac til Rodez, med noen stigninger mot slutten på den 181,5 kilometer lange ferden.

STOR: Thor Hushovd jubler etter seier på den tredje Tour de France-etappen i 2010. Her med blomster og den grønne trøyen. Foto: Daniel Sannum Lauten , VG

– Denne passer de norske klart best. Ingen harde stigninger, men det går opp og ned siste del av etappen. Det oser bruddseier av denne etappen og derfor er det ekstremt viktig å kaste seg med i bruddet. En veldig fin mulighet for Boasson Hagen og en god mulighet for Stake Laengen. Greg Van Avermaet blir trolig en favoritt på denne etappen. Etappen avsluttes med en liten kneik opp til mål, sier Stenwig.

Søndag går sykkeltoget fra Laissac-Sévérac l’Église til Le Puy-en-Velay. Også dette er en kupert etappe.

– Etappe 14 blir nok for tøff for de norske. Denne etappen blir trolig også avgjort av bruddet, men her vinner nok en klatrer, spår Stenwig.

Rolf Aldag tror det kommer flere muligheter for Boasson Hagen i årets ritt.

– Han vil alltid sykle aktivt. Han tar det dag for dag og vurderer sjansene sine. Edvald kan spurte den ene dagen og gå i brudd dagen etter. Sånn er Edvald. Han liker ikke å sitte stille og bare la tiden gå, sier lagsjefen til VG.

– Du gir Norge håp nå?

– Haha. For å være ærlig så sliter vi fortsatt litt med de fem millimeterne som Norge tapte med. Kittel timet det feil og Edvald hadde seieren i lommen, sier Aldag.

Hyller Hushovd



Thor Hushovd er ikke bare den nordmannen som har vunnet flest etappeseirer i Tour de France.. «Oksen fra Grimstad» tok også den grønne trøya både i 2005 og 2009.

Det har ingen annen norsk rytter maktet. I dag er arven etter Hushovd tydelig - selv om det er tre år siden forrige etappeseier i Touren.

– Det (grønn trøye) sier til de grader mye om hvor stor Thor var. Thor satte oss virkelig på sykkel-kartet som tidenes norske syklist. Vi har hatt mange gode, men Thor tok det til en ny standard og fikk bevegelse i sykkel-Norge. Vi ser bare hvor mange utøvere vi har på høyt nivå i dag. Det er i en helt annen liga enn for bare ti år siden, sier Tiedemann Hansen.

Hushovd ble for øvrig også verdensmester på landevei i 2010.

