PAU (VG) Edvald Boasson Hagen (30) slo irritert i styret da han krysset målstreken to plasser bak suverene Marcel Kittel.

– Jeg hadde ikke tungt nok gir. Jeg skulle gjerne hatt det, men så skal man gjennom hele løypa også, sa nordmannen til VG, like etter målgang i fjellbyen Pau.

– Når du slår i styret så er du irritert på deg selv og ikke over andre?

– Ja, jeg hadde et perfekt opptrekk og hadde lyst å gi tilbake. Men jeg kan ikke skylde på noe annet enn at jeg ikke hadde nok frekvens, sa Boasson Hagen.

De siste kilometerne inn til Pau, ved foten av Pyreneene, ble mer stressende enn tenkt for spurterne. Utbryter Maciej Bodnar ble ikke tatt igjen av hovedfeltet før det gjenstod 250 meter.

Da kom Dimension Data, med Boasson Hagen, på høyre side, mens Quick Step og Kittel kom susende på venstre side.

Men på de aller siste meterne hadde ikke nordmannen nok saft i bena. Kittel tok sin femte etappeseier i årets Tour, og Boasson Hagen måtte attpåtil se rival Dylan Groenewegen rappe annenplassen.

Trodde på seier

Det er gått fem dager siden han var fem millimeter unna å vinne årets første etappeseier i Tour de France. Likevel gir to gode spurter et løft for moralen, ifølge Boasson Hagen.

– Ja, man får jo det. I hvert fall når det er på i en type spurt som jeg ikke er veldig bra på.

– Hadde du troen på seier?

– Ja, jeg hadde et håp når jeg har levert såpass bra. Men jeg så ned på merkene i veien og oppdaget at det var langt fra 250 meter og inn.

Selv om Boasson Hagen var skuffet over å ha manglet det siste lille, var sjefen i Dimension Datan, Douglas Ryder, mer fornøyd med innsatsen fra nordmannen.

– Fantastisk forsøk. Laget gjør sitt beste for å få ham i god posisjon. Vi spurter mot Marcel Kittel, som er i en egen klasse for tiden. Eddy viste følelser og var irritert etter målgang, det skyldtes innsatsen lagkameratene hadde lagt ned for ham. Men vi kjemper altså mot en mann som er super-super, sier lagsjef Ryder, til VG.

Skuffet Kristoff droppet pressen

RETT I BUSSEN: Alexander Kristoff var så skuffet etter dagens fiasko at han gikk rett i lagbussen uten å snakke med journalistene som ventet. Her blir han intervjuet av NRK etter tirsdagens etappe. Foto: Anders K. Christiansen , VG

Katusja og Alexander Kristoff fikk det slett ikke til å stemme på dagens etappe og nordmannen ble låst inne med fem kilometer igjen - og kom seg aldri opp på skuddhold.

En svært skuffet nordmann gikk rett i lagbussen og ville ikke komme ut igjen for å møte ventende journalister. Alt som møtte VGs journalist var Katusjas pressetalsmann Philippe Maertens

– Han var virkelig skuffet. Jeg spurte ham om han ville komme ut av bussen, men han sa nei. Jeg så det på han at han ikke ville. Han satt bare med telefonen sin, sa Maertens til VG.

– Og det er uvanlig fra Kristoff?

– Ja. Selv når han ikke vinner så gir han intervjuer med et smil om munnen, fortsatte han og la til:

– Men jeg kan skjønne han. Det er ikke bare at han ikke vant dagens etappe. Men han innser kanskje at det ikke kommer flere sjanser før Champs-Élysées (21. og siste etappe).

Bodnar-brudd holdt nesten inn

Omtrent før etappen hadde kommet seg skikkelig igang, gikk tremannsbruddet med Maciej Bodnar (Bora), Frederik Backaert (Wanty) og Marco Marcato (UAE) til fra front.

Trioen lå store dele alene i front, men med tre mil igjen og kun 30 sekunder ned til hovedfeltet, støtet Bodnar til alene fra front etter å ha syklet 192 kilometer i brudd.

I vinden holdt polakken lenge distansen ned til feltet på over 40 sekunder. Da begynte Kittels lag, Quick Step, å stresse, og sendte frem fire ryttere for å kjøre inn Bodnar.

Og som så ofte før i sykkelsporten, måtte Bodnar kaste inn håndkleet med kun 250 meter igjen til målstreken.

Dermed fikk Kittel, Boasson Hagen, og resten av spurterne kjempe om seieren. Der var igjen den råsterke tyskeren raskest av alle.

– Det er utrolig. Formen er der, det mentale er der. Det er som å spille Tetris. Jeg finner alle de riktige rommene å gå i. Jeg er så glad. Jeg vil takke laget for hjelpen, sa en smørblid Kittel i et intervju etter målgang.