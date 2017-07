Boasson Hagen ber Cavendish om råd

MARSEILLE (VG) Edvald Boasson Hagen (30) har fått råd av «verdens beste» når han spurter for en ny etappeseier i Tour de France i kveld.

I går tok han det piano på tempoetappen i Marseille. Det handlet om å unngå uhell og komme i mål.

Den avsluttende prestisjespurten i Paris er langt viktigere for Boasson Hagen og Dimension Data.

– Jeg kommer til å ringe Mark og spørre om noen råd. Han har rutinen, og da er det greit å benytte seg av den, sier nordmannen.

Han snakker om Mark Cavendish. Briten har i mange år vært regnet som verdens beste spurter, og står med fire seirer på oppløpet i Paris.

Boasson Hagen og Cavendish er foruten å være lagkamerater også gode venner. De to siste årene har nordmannen bodd hos stjernespurteren i Italia i en periode på våren. Dels for å trene sammen, men også fordi han synes det er hyggeligere enn å bo på hotell.

Fredag sa Cavendish at han gråt etter Boasson Hagens etappeseier. De to kommuniserte også på SMS same kveld.

– Om man har vunnet spurten i Paris såpass mange ganger som Mark har gjort, så vet man hvor man må sitte og hvilke svinger som er kritiske. De som har vunnet noe mange ganger, sitter gjerne på nyttig informasjon, sier sportsdirektør Roger Hammond til VG i Frankrike.

Det sørafrikanske laget har mistet både Mark Cavendish og superopptrekker Mark Renshaw i årets Tour de France. Opptrekkerne som skal hjelpe Boasson Hagen er likevel i en særklasse.

Da Dimension Data hentet Cavendish til laget, hentet de også folk som har samarbeidet med ham i en årrekke. Nå drar Boasson Hagen nytte av den kunnskapen.

Bernhard Eisel er nordmannens viktigste mann i dag.

GAMLE VENNER: Mark Cavendish (bak) og Edvald Boasson Hagen, her i Rotterdam i 2010. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– På papiret er Edvald den raskeste spurteren som er igjen i dette rittet. Men moral-boosten han fikk etter etappeseieren på fredag, så er han brennhet og mannen å slå i morgen, mener østerrikeren.

Etter glitrende innsats så langt i Tour de France – med etappeseier på fredag som høydepunktet – er Edvald Boasson Hagen brennhet i Frankrike.

– Edvald er soleklar favoritt. Med den farten han har nå, og opptrekkstoget til Dimension Data rundt seg, skal de andre slite med å slå ham, sier treneren til Alexander Kristoff, Stein Ørn.

Han er klar på hvordan Boasson Hagen skal vinne på paradegaten i Paris:

– Dersom Edvald setter opp et tog som holder høy fart ut av siste sving, så kommer ikke André Greipel rundt Edvald. Hastigheten er nøkkelen, mener Ørn.

Dimension Data har brukt mye tid på planlegging av hvordan søndagens etappe forhåpentligvis skal forløpe.

Ifølge Roger Hammond er spurten vanskelig av flere årsaker: Det er langt fra den siste svingen og opp til oppløpet. Det går slakt oppover, og rytterne må sykle på brostein. I tillegg er det mer humper på den ene siden av veien enn den andre.

Og ut av den siste tunellen må man passe på å akselerere riktig.

– Men for meg handler det mest om hvordan man kommer inn i den siste svingen, og hvilken posisjon i rekka man har. Det er en rekke små detaljer som i sum utgjør en perfekt avslutning i Paris, sier han til VG.

Om optimismen er stor i Dimension Data, så er den tilsvarende laber i Katusha-laget til Alexander Kristoff. Nordmannen fremstår svært preget etter at han veltet i 85 kilometer i timen i Alpene.

Nå toner han kraftig ned sine egne sjanser på oppløpet i Paris.

– Jeg tviler på at jeg vinner. Det spørs om bena er gode nok. Om jeg kjenner at det ikke går, sier jeg fra til laget at de andre kan kjøre for egne sjanser, sier 30-åringen fra Stavanger.

SLIK VURDERER VG-EKSPERT SIGURD STENWIG SPURTERNE FØR TOUR-AVSLUTNINGEN:





Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) strutter av selvtillit etter en maktdemonstrasjon av en etappeseier. I tillegg har han et par nederlag i spurten som skal revansjeres. Vist seg som vanvittig rask og sterk i årets Tour, men må være mer aggressiv og time spurten bedre.

Nacer Bouhanni (Cofidis) virker råsterk på tampen av Touren. Har ikke fått det til i spurtene så langt, men med et redusert spurtfelt vil han bli veldig farlig. Blant feltets raskeste på en god dag.

Andre Greipel (Lotto Soudal) har ikke fått til noe så langt i Tour de France. Vinner alltid en etappe, men i år har han ikke vært i nærheten. Greipel virker å mangle toppfarten og selvtilliten lider nok som følge av dette. Kan dog aldri avskrive han og vant i Paris i fjor.

Alexander Kristoff (Katusha) er skadet etter velten på onsdag og har heller ikke vært i nærheten så langt i Touren. Det har vært en svært skuffende Tour der han virker å være i konflikt med lagledelsen. På sitt beste ville Kristoff vært favoritt, men nå virker ingen ting å gå nordmannens vei.

Dylan Groenewegn (LottoNL-Jumbo) har ikke lyktes med noe i årets Tour, men har likevel vært blant de absolutt raskeste i årets spurter. Sliter med å plassere seg før spurten og har også hatt mye uflaks. Jeg har vanskelig for å se at lykken skal snu i Paris.

Michael Matthews (Sunweb) har hatt en eventyrlig Tour. Vunnet poengtrøyen og to etapper, men kan glasere kaken med etappeseier i Paris. Ikke den raskeste i en massespurt, men har selvtilliten og troen på seg selv. Det blir fort avgjørende i Paris.