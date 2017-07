Barguil fikk Tour-oppreisning

FOIX (VG) Chris Froome og Romain Bardet klarte ikke å riste av seg Fabio Aru på en heseblesende Tour de France-etappe. Den store vinneren er likevel Warren Barguil.

Han vant spurten mot Alberto Contador, Nairo Quintana og Mikel Landa - som var de fire tet - og ble dremed første franskmann til å vinne en etappe på den franskenasjonaldagen siden 2005.

Det fikk mange til å juble høyt på Tour de France-pressesenteret i Foix i kveld. For i Frankrike har Barguil sympati etter å ha gått på en solid karamell i Chambery tidligere i Tour de France.

Da trodde han at han vant etappen, og jublet idet han passerte målstreken. Målfoto viste derimot at Rigoberto Uran var først i mål. I dag kom altså oppreisningen.

– At jeg faktisk vant etappen hadde jeg ikke trodd, det år nok ikke opp for meg før jeg kommer tilbake på hotellet, sier Barguil.

Han sitter fortsatt på klatretrøya i Tour de France etter etappe 13.

Aru mutters alene



FORTSATT I GULT: Fabio Aru leder Tour de France med seks sekunder ned til Chris Froome. Foto: Philippe Lopez , AFP

Favorittene Fabio Aru, Chris Froome og Romain Bardet kom inn 1 minutt og 48 sekunder bak etappevinneren i dag. Aru svarte på det som kom av angrep. Astana-kapteinen var likevel fullstendig isolert gjennom store deler av dagen.

At Team Sky er så til de grader sterkere som lag, sammenliknet med Astana, er illevarslende for Aru.



Årets Tour de France er av det rekordjevne slaget: Seks ryttere ligger nå innenfor halvannet minutt bak rittleder Fabio Aru.

En annen «vinner» på den 13. etappen fredag: Team Sky-hjelper Mikel Landa. Lagkameraten til Chris Froome lå snaut tre minutter bak Fabio Aru (Astana) før etappen, men dannet tidlig et brudd sammen med Alberto Contador.

Da dagen var over hadde Landa spist betydelig av forspranget. Nå er han nummer fem i sammendraget, bare ett minutt og ni sekunder bak Aru.

– Det var en vanskelig dag for meg i finalen, men vi hadde et drømmescenario med Mikel Landa helt i tet, sier Chris Froome i målområdet.



Dette vitner om en rytter i særdeles god form. Landa viste seg også frem i går, da han rykket fra Froome med noen få hundre meter igjen til mål. Landa mener han kunne vunnet etappen i kamp mot Romain Bardet - dersom Team Sky hadde gitt ham lov til det.

Spørsmålet enkelte stiller seg nå, er om Landa faktisk er sterkere enn Chris Froome - som viser svakhetstegn sammenliknet med tidligere år.

– Det har vært et ellevilt sykkelløp, det er det ingen tvil om. Ikke minst da Alberto Contador satte fart i front, sier TV 2s Johan Kaggestad i målområdet i Foix.

Både Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen kom i mål godt innenfor tidsfristen i dag.

Aru svarte på angrepene



Status før etappen var følgende: Fabio Aru (Astana) ledet Tour de France. Bak ham lå fire ryttere (Chris Froome, Romain Bardet, Rigoberto Uran og Dan Martin) innenfor 41 sekunder.

BEHOLDER OGSÅ KLATRETRØYA: Warren Barguil er populær i hjemlandet.. Foto: Benoit Tessier , Reuters

På dagens 101 kilometer korte - og svært intense - etappe tilegnet Alberto Contador og Mikel Landa (Sky) seg et forsprang på over to minutter idet fjell nummer to av tre var passert. Deretter kom Nairo Quintana og Warren Barguil seg opp, slik at det ble dannet en firemannsgruppe i front idet finalen nærmet seg.

Av dem lå Mikel Landa - lagkamerat med Chris Froome best an i sammendraget, 2 minnutter og 55 sekunder bak Tour-leder Fabio Aru.

De fire beste i sammendraget lå samlet idet den siste utforkjøringen inn mot mål ble unnagjort: Chris Froome og Romain Bardet angrep Farbio Aru flere ganger - men uten å lykkes.

Dan Martin forsøkte seg også - både oppover og nedover. Dette handlet etter alle solemerker om å begrense tidstapet til Mikel Landa, som altså lå helt i front. Til slutt fikk han også noen sekunder på de andre sammenlagtkanonene.

– Jeg så et muligheter på den bratte klatringen (siste fjellet, red. anm.). Dette gikk bra. Oppdrag utført for meg i dag. Jeg tar litt her og der, og et er fint. Jeg føler meg stadig bedre, sier Dan Martin.

Han mistet femteplassen på sammenlagtlisten til Landa.

PS! Jakob Fuglsang (Astana) startet også dagens etappe med to brudd i armen. Til slutt ble det for tungt for den danske yndlingen, som valgte å bryte Tour de France.