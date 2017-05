Chris Froome påkjørt av bilist – sykkelen totalvrak

Chris Froome (31) har fått mye juling i Tour de France. Men ikke så kraftig som da han ble påkjørt av en utålmodig bilist tirsdag.

«Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay Bike totaled. Driver kept going!» skrev Froome på Twitter rett etter hendelsen.

Han var tydelig rystet, men Tour de France-vinneren fra 2013, 2015 og 2016, kom altså fra uhellet uten synlige skader.

Men sykkelen hans, som Twitter-bildet Froome la ut, kan ifølge toppsyklisten ikke brukes mer.

Froome mener bilisten fulgte han helt inn på fortauet, og briten hevder at den skyldige bare kjørte videre etter hendelsen.

Chris Froome har vært en av verdens beste syklister de siste fem-seks årene. I tillegg til tre sammenlagtseirer i Tour de France, har han medalje fra de to siste sommer-OL, i 2012 og 2016.

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen sier til VG at slike ting heldigvis skjer svært sjelden med syklister.

– Tenk på hvor mange bilister og hvor mange syklister som er i veien. Ja, det skjer noen småting, men stort sett er det uhyre sjelden at det skjer kollisjoner mellom biler og sykler, eller en syklist som blir påkjørt, sier Tiedemann Hansen.

Han er mest opptatt av at det legges for dårlig til rette for at både biler og sykler kan være i trafikken, og at det er der et eventuelt problem ligger.

– Dårlig tilrettelegging. Og det er ofte grunnen når det blir konflikter og sammenstøt, mener Tiedemann Hansen.

– Har det skjedd med noen av Norges toppsyklister, som du kjenner til?

– Nei, det kan ha vært noen små-episoder, men ingen alvorlige hendelser, etter det jeg kjenner til, svarer sykkelpresidenten.

