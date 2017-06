Porte anklager Froome for mentalt spill

Chris Froome (Team Sky) har vunnet Tour de France tre ganger, men ikke stått øverst på pallen én gang i hele år. Kameraten Richie Porte (BMC) har aldri vunnet Tour de France – men imponert stort gjennom hele 2017.

Det er utgangspunktet når Tour de France starter i tyske Düsseldorf denne helgen.

Chris Froome ville normalt vært en overlegen favoritt etter hva han har vist de siste årene. Men nå snakker stadig flere om Richie Porte i stedet. Selv Froome pekte på sin gamle lagkamerat etter oppkjøringsrittet Criterium du Dauphine tidligere denne måneden.

– Jeg mener Richie var den overlegent sterkeste rytteren i dette rittet. Han ble tapte på grunn av taktikk, men jeg mener fortsatt at han er favoritt i juli (Tour de France), og den sterkeste rytteren i feltet i øyeblikket, sa Sky-kapteinen som jakter Tour de France-seier nummer fire i sommer.

Richie Porte ble konfrontert med dette denne uken.

– Det er hans (Froome) mentale spill, svarte BMC-kapteinen.

Australieren vant Santos Tour Down Under tidlig i sesongen, en klatreetappe i Paris-Nice, Romandiet rundt, og kjempet deretter om seieren i Criterium du Dauphine. Chris Froome har altså ikke vunnet i år, i motsetning til tidligere år da han har triumfert i Tour de France.

Froome er likevel klar på at han helt bevisst har få rittdager i bena. Briten ønsker å komme senere i toppform enn tidligere år.

– Han har vunnet tre ganger før, så han vet hvordan det skal gjøres. Joda, så har han ikke vært så dominerende som tidligere år, men jeg tror det har vært planen hele veien å være i god i både Tour de France og Spania rundt (senere i år, red. anm.). Så jeg tror ikke du kan tolke så mye ut av det. Men jeg tror samtidig ikke at Sky kommer til å ta med et like sterkt lag til Tour de France i sommer som de gjorde i fjor, sier Richie Porte til nettstedet Cyclingtips.com.

Slik vurderer VG sammenlagtfavorittene i Tour de France:

Richie Porte: Kommer inn i Tour de France etter å ha vist meget gode takter i oppkjøringsrittet Criterium du Dauphiné. Var rett og slett bedre enn Chris Froome på flere fronter i det rittet. Får det langt tøffere i Tour de France, men forutsetningen for å lykkes bør være der for Froomes gamle hjelperytter. Likevel spennende å se om Porte unngår en dårlig dag på sykkelen i et ritt som vil eksplodere for sammenlagtrytterne allerede på den femte etappen. Rangeres hakket foran Froome på grunn av inngangen til Tour-en og formen han har vist. Så får Porte bare håpe at toppformen ikke kom for tidlig.

Odds hos Norsk Tipping: 2,50 (VGs anbefaling)

Chris Froome: Har vunnet Tour de France tre ganger tidligere og sitter på seiersoppskriften. I år har han imidlertid ikke notert seg for én eneste seier. Det ble heller ikke seier i Dauphiné, som han har vunnet samtlige ganger i forkant av Tour-triumfene tidligere. Mange har likevel Froome som den største favoritten før årets Tour. Han har erfaring, et sterkt lag rundt seg, solid støtteapparat og trolig i en oppadgående formkurve. Kan naturligvis fort vinne igjen.

Odds hos Norsk Tipping: 2,00

Nairo Quintana: Syklet Giro d’Italia tidligere i år, og det får nok mange til å miste troen på colombianeren i Frankrike i sommer.Den kombinasjonen har de siste årene vist seg å være mer enn bare krevende.Er likevel en klassisk sammenlagtryttter som liker å angripe i fjellene. Avhengig av å støte fra Porte og Froome der, for Quintana er ingen tempoekspert. Nyter, som Bardet, godt av at det er få tempokilometer i år. Men det spørsmål om ikke Giroen vil spolere drømmen om gul trøye i Paris.

Odds hos Norsk Tipping: 7,00

Romain Bardet: Ble, litt overraskende for mange, nummer to i Tour de France i fjor. Kan han ta steget helt opp og bli Frankrikes første Tour-vinner siden 1985 i år? Er en offensiv rytter som kommer til å angripe hyppig i fjellene, der han har sin styrke. Er ingen tempoekspert, men så er det heller ikke spesielt mange tempokilometer i årets Tour-løype. Er også bare tre etapper med målgang på toppen av fjell i år.

Odds hos Norsk Tipping: 20,00

Alberto Contador: Sykler kanskje Tour de France for aller siste gang, selv om det er åpning for en endelig avskjed først neste sommer. Contador har vunnet rittet to ganger før og er full av erfaring. Sykler for et mer stabilt lag i år (Trek), og slipper bråket fra tidligere lageier Oleg Tinkov. Contador er svært populær blant mange sykkelfans på grunn av den offensive kjørestilen sin. Spanjolen rykker ofte i fjellene, og setter fyr på konkurrentene. Dessverre virker han å slukne tidligere enn i glansdagene. Spennende å se om han makter å vise mer styrke sammenliknet med konkurrentene i sommer.

Odds hos Norsk Tipping: 12,00

Fabio Aru: Ble nummer fem i Criterium du Dauphine, og er av mange ansett som «den neste store» i italiensk sykkelsport. Vant Spania rundt i 2015, og har flere topp fem-plasseringer i treukersritt. Vi blir likevel litt overrasket dersom Aru skulle vinne Tour de France i år. Men kanskje en gang i fremtiden.

Odds hos Norsk Tipping: 12,00

Andre navn å se opp for: Esteban Chaves, Alejandro Valverde, Dan Martin.

Vurdert av: Anders K. Christiansen, VG