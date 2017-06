Guttene fikk sykkelutstyr i premie. Jentene fikk smykker. Den ulike premieringen under sist helgs NM i terrengsykkel, førte til opprør blant jentene.

Flere utøvere i klassene jenter 13/14 år og 15/16 år gikk søndag til arrangørene, leverte inn smykkene og ba om sykkelrelaterte premier i stedet. De skal da ha fått velge seg premier blant det som var igjen etter guttene.

– Det var sikkert godt ment. Men vi er flere som reagerer. Det oppleves som om jentene er mindre viktige enn guttene, mener Ole Thorbjørn Fodstad fra Eidsvold – far til ei av jentene som kom seierspallen i mesterskapet.

– Man skal ikke gjøre så stor forskjell på jenter og gutter. De fikk smykker mens gutta kunne få et karbonstyre i premie. Smykker hadde vært greit om guttene hadde fått mansjettknapper. Disse jentene er ikke blant de mest jålete. De liker også å pynte seg, men smykker er ikke noen innertier som premie, sier Vidar Handal.

Han er leder av terrengkomiteen til Oslo-klubben Frøy, som gjorde det sterkt under ungdomsmesterskapet på Konnerud ved Drammen.

– Og som andre damer liker de å plukke ut smykkene selv. Det ble helt feil med to dager med smykker i premie. Vi var en del som reagerte, følger Fodstad opp.

Mener de ikke har gjort noe galt

– Vi synes ikke at vi har gjort noe galt, sier rittleder Ole Martin Anmarkrud i Konnerud Idrettslag.

Hele kvinnesiden, også NM-vinner Gunn Rita Dahle Flesjå, fikk en smykkepremie i tillegg til gullmedalje og mesterskapstrøye. Dahle Flesjå var onsdag på reisefot, og kunne derfor ikke kommentere praksisen med premieringen i NM.

– Vi har ikke forskjellsbehandlet gutter og jenter. Men vi må ta til etterretning at noen har reagert på og ikke synes dette er OK. Når noen mener premiering var kjønnsforskjellsbehandling, så må vi ta det opp i den evalueringen vi skal ha av mesterskapet mandag, sier Anmarkrud.

Gyri Kjølstad sitter i styret i Sykkelforbundet og er ansvarlig for terrengsykling. Hun var selv til stede under NM på Konnerud for å dele ut medaljer og mestertrøyer. Hun sier at forbundet er oppmerksom på saken og at de vurderer tiltak.

– Vi skal absolutt ta tak i det. Vi ønsker å ha lik verdi på premier for begge kjønn. Når det gjelder pengepremier er det klart nedfelt i tekst at det ikke skal forskjellsbehandles, men vi ser at det kanskje blir nødvendig å klargjøre dette når det gjelder andre premier også, sier hun til VG.

– Høyere premieverdi hos guttene enn hos jentene

Anmarkrud forklarer at klubben gjennom flere år hatt et sponsorsamarbeid med et firma som forhandler smykker. Gjennom dette har NM-arrangøren fått tilgang på premier. Konnerud har ifølge Anmarkrud ikke hatt muligheten til å velge og vrake i forhold til premier, men har i stor grad basert seg på hva sponsorene har å tilby.

MESTEREN: Gunn Rita Dahle Flesjå fikk også smykke i premie da hun vant NM-gull på Konnerud sist helg.

– Vi valgte derfor å gi alle jentene smykker i premier. Guttene fikk ikke bare sykkelutstyr. Vi hadde også andre typer premier – som klær. Verdiene av premiene var den samme for jenter og gutter, hevder Anmarkrud.

Dette betviles av foreldre VG har snakket med. De mener at verdien av guttenes premier var høyere enn jentenes.

Jentene følte uansett premieringen som urettferdig forskjellsbehandling. I ettertid har også flere foreldre reagert på at premiebordet var delt etter et tradisjonelt kjønnsmønster.

– Det er viktig at rammevilkårene for jenter og gutter er de samme. Det kan påvirke frafallet i 15-årsalderen negativt om kvinnelige utøvere ikke føler at de blir behandlet likt. De legger ned like mange treningstimer som gutta, sier Vidar Handal i Frøy.

Jentene måtte sykle kortere

Sykkelsporten er tradisjonelt mannsdominert. Klart flere gutter enn jenter var med i ungdomsklassene under NM-arrangementet på Konnerud. Fra 11 til 16 år deltok omtrent 200 gutter, mens bare 33 jenter var med i mesterskapet.

Jentenes løype var en runde kortere enn guttenes. Anmarkrud forklarer det slik:

– Antall runder blir beregnet ut fra den totale tiden de bruker.

Kjølstad sier at styret har hatt oppe flere saker der jenter har følt seg oversett sammenlignet med guttene. Blant annet har lengde og starttidspunkter vært oppe til diskusjon.

– I utgangspunktet vil vi at gutter og jenter skal konkurrere på like vilkår. Dette er det jentene selv som har uttrykt og noe vi ønsker å etterkomme, sier hun og legger til:

– Men så er det utfordringer for arrangører for at man skal få plass til alle klassene i løpet av en dag. Derfor har det noen ganger blitt kuttet i distanser.

– Men hvis det er problemer med å få gjennomført arrangementet på grunn av tid, hvorfor kuttes det ikke både i gutteklassene og jenteklassene?

– Det er et veldig godt spørsmål. Det er kanskje sånn at sykkel fortsatt er en mannsdominert sport. Det er en utfordring som vi senest diskuterte på styremøtet i dag.

– Hva ble diskutert der i forbindelse med denne saken?

– Det er nettopp dette som du skisserer. De andre i styret har ikke vært på NM, men det var jeg. Alle er likevel krystallklare på at det skal være like premier og at gutter og jenter skal sykle like langt og like hardt.

Flere foreldre VG har snakket med reagerer på at jentene i ungdomsmesterskapet kjørte en distanse som var like lang som for guttene i 11-årsklassen.

– Langrenn har nesten like mange jenter som gutter som deltagere. De kjører like lange distanser frem til 16-årsklassen, argumenterer Fodstad.

– Drevet ut fra et forsiktighetsprinsipp

Sykkelfaren er kritisk til politikken som drives overfor de få jentene som har valgt å drive med terrengsykling.

– Sporten blir for jenter drevet ut fra et forsiktighetsprinsipp. Det kan sammenlignes med den «Torbjørn Yggeseth-politikken» som ble drevet i kvinnehopp. Jeg tror mye er ubevisst, men jeg føler at jentene blir holdt tilbake og havner i bakleksen. De burde heller bli forfordelt, hevder Fodstad.

Han mener Gunn Rita Dahle Flesjå slettes ikke ble olympisk mester og stjerne fordi hun har vært forsiktig i denne svært teknisk krevende og tøffe grenen av sykkelidretten.

– Jeg har bare sittet i styret i ett år, men halvparten av representantene er kvinner. Hele tiden er det saker der jentene ikke føler at de blir sett. Historisk er det mest menn i sykkel og det har vært en utfordring å integrere jentene, svarer Kjølstad på kritikken fra Fodstad.

– Hvordan skal dere få med flere jenter i sykkelsporten?

– Vi har blant annet egne jentesamlinger der jentene kan trene sammen og ikke føle at de blir overkjørt av guttene, avslutter Kjølstad.