Gunn Rita Dahle Flesjå: – Det beste er lik premiering

De unge sykkeljentene som leverte inn smykkepremiene sine, får full støtte av dronningen av norsk terrengsykling, Gunn Rita Dahle Flesjå (44). Hun fikk selv smykker i premie etter NM-gullet sist helg.

– Jeg synes det var fint å få noe feminint som armbånd og øreringer, men har samtidig forståelse for at det beste er lik premiering. Da blir det ikke noe klage på, skriver Dahle Flesjå til VG i en melding.

Sykkellegenden har i tillegg til OL-gullet i 2004 til sammen vunnet hele 10 VM-gull på rundbane og i maraton. Hun har naturligvis tilgang på alt det utstyret hun trenger fra sin sykkelsponsor.

Flere av jentene som deltok i ungdomsmesterskapet sist helg gikk lei da de både lørdag og søndag fikk smykker i premier mens guttene ble belønnet med forskjellige former for sykkelustyr. Jentene fra 13 til 16 år gikk til slutt til NM-arrangøren, leverte inn smykkene, og fikk i stedet restene etter guttene som premie for innsatsen i en av årets viktigste konkurranser.

STARTEN GÅR: Her starter en av jenteklassene under NM i terrengsykkelhelg. Flere av rytterne var ikke fornøyd med at de fikk smykker i stedet for sykkelrelaterte premier. Foto: Line Møller , VG

– For veldig mange er det viktig med lik premiering og det har blitt stor forbedring hjemme i Norge. Når det gjelder lik pengepremie for topp 3 i menn og dameklassen, så bør være en selvfølge, mener Gunn Rita Dahle Flesjå.

Rittleder Ole Martin Anmarkrud i Konnerud Idrettslag forklarer forskjellsbehandlingen med at NM-arrangørene måtte basere seg på de premiene de fikk fra sponsorene. Men Norges Cykleforbund aksepterer ikke praksisen.

– Vi skal absolutt ta tak i det. Vi ønsker å ha lik verdi på premier for begge kjønn. Når det gjelder pengepremier er det klart nedfelt i tekst at det ikke skal forskjellsbehandles, men vi ser at det kanskje blir nødvendig å klargjøre dette når det gjelder andre premier også, sier Gyri Kjølstad som sitter i styret i Sykkelforbundet, er ansvarlig for terrengsykling, og var til stede på NM.

Blant foreldrene til de unge sykkeljentene hersker det en oppfatning om at unge kvinnelige løpere og sportslig sett havner galt ut i forhold til guttene med kortere og enklere løyper.

Det vil ikke Gunn Rita Dahle Flesjå ha noe av.



– Det bør være samme løype for menn og damer, oftest en runde mindre for damene. Vi må ikke lage konkurranse for de som kommer sist i mål, skriver hun til VG fra Tyskland. Der skal hun lørdag kjempe om et nytt VM-gull i maratonøvelsen. Hun vant det sist som 42-åring i 2015.

– Skal vi utvikle oss som terrengnasjon og heve nivået på norske ryttere slik de kan matches internasjonalt, så må vi lage løyper og konkurransesituasjoner for de beste. De nest beste bør heller få mer oppfølging på trening og på den måten heve eget nivå, mener norsk terrengsyklings største stjerne.

Sykkelfar Ole Thorbjørn Fodstad er kritisk til politikken som drives overfor de få jentene som har valgt å drive med terrengsykling.

– Sporten blir for jenter drevet ut fra et forsiktighetsprinsipp. Det kan sammenlignes med den «Torbjørn Yggeseth-politikken» som ble drevet i kvinnehopp. Jeg tror mye er ubevisst, men jeg føler at jentene blir holdt tilbake og havner i bakleksen. De burde heller bli forfordelt, hevder Fodstad.

Sykkelsporten er tradisjonelt mannsdominert. Klart flere gutter enn jenter var med i ungdomsklassene under NM-arrangementet på Konnerud. Fra 11 til 16 år deltok omtrent 200 gutter, mens bare 33 jenter var med i mesterskapet.